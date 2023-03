『RIZIN.41』でメイマン・マメドフと対戦する中村優作(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第15回は、『RIZIN.41』にて57キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールでメイマン・マメドフと対戦する中村優作。最速の階級の中でもステップの速さに定評のある中村が、持ち前のスピードを活かせるフライ級に階級を落としてきたマメドフを迎え撃つ。

■中村優作 基本データ

名前:中村優作

出身地:日本 大阪府

生年月日:1986年6月21日

身長:165cm

リーチ:166cm(65inc)

体重:57.0kg

所属:TEAM FAUST

Twitter:@621Yuchaku

■プロフィール

3歳から日本拳法を始め、中学の時に全国優勝を果たす。2008年から総合格闘技を始め、プロデビュー戦となった10年1月のDEEPで広斗をTKOで下し、立て続けに裕希斗、寺田功をパンチで葬りデビュー3連勝を飾る。その後はDREAM、DEEP、VTJで活躍し、13年8月から9連勝を飾ると、16年にはローレンス・ディグリを破り、WSOF GC初代フライ級王者に輝く。

RIZINデビュー戦となった18年5月大会では神童・那須川天心にキックルールで挑むも2Rに強烈な左ストレートをもらいTKO負けを喫する。同年9月大会ではマネル・ケイプと対戦し、敗れはしたが接戦を繰り広げ第1試合から会場を盛り上げた。19年3月には修斗の30周年記念大会でX-1世界バンタム級王者のロドニー・モンダラから1R早々に左フックでダウンを奪い、パンチラッシュでTKO勝利を飾る。

同年6月の神戸大会ではトップノイ・タイガームエタイと対戦し3-0でRIZIN初勝利を挙げる。その年末のBELLATOR JAPANではDEEPの若き王者・神龍誠と対戦するも判定で敗れた。20年8月大会では竿本樹生と対戦すると1R終盤にタックルのフェイントから左フックを被弾しTKO負けとなった。21年6月の大阪大会で再び出場の機会を得るも、大会当日に対戦相手の北方大地の体調不良により試合中止となる不運に見舞われた。

10月大会ではDEEPの若きエース・伊藤裕樹に1R右ストレートをクリーンヒットさせるも、終盤にマウントからのグラウンドパンチを連打され、レフェリーストップによるTKO負けとなった。再起戦となった22年11月のRIZIN LANDMARK 3rdでは征矢貴に判定勝利を挙げた。

今大会でメイマン・マメドフをマットに沈め、完全復活を果たし地元大阪で勝利の凱歌を響かせたい。

■RIZIN戦績

・2018.5.6 RIZIN.10

LOSE vs 那須川天心 2R 1分42秒 TKO(3ノックダウン)

・2018.9.30 RIZIN.13

LOSE vs マネル・ケイプ 3R 4分27秒 TS(リアネイキッドチョーク)

・2019.6.2 RIZIN.16

WIN vs トップノイ・タイガームエタイ 3R 判定 3-0

・2019.12.29 BELLATOR JAPAN

LOSE vs 神龍誠 3R 判定(0-3)

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

LOSE vs 竿本樹生 1R 4分6秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2021.06.27 RIZIN.29

- vs 北方大地 試合中止

・2021.10.24 RIZIN.31

LOSE vs 伊藤裕樹 1R 4分52秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA

WIN vs 征矢貴 3R 判定(2-1)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

