『KCON JAPAN』ボイプラデビュー組出演決定 NiziU、XG含む全23組出そろう
2023年3月27日 19時06分 (3月27日 21時05分更新)
世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON』の日本公演『KCON 2023 JAPAN』（5月12～14日、千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト3次ラインナップが27日、発表された。
“第5世代”新人K-POPボーイズグループのデビュープロジェクトとして、グローバル視聴者が熱い関心を寄せているMnetのオーディション番組『BOYS PLANET』からは、デビュー組の出演が決定した。4月20日の最終回でデビューメンバー9人が決定後、わずか3週間の5月12日に来日することから、視聴者投票にも熱が入りそうだ。
JO1、INIの弟分グループで、LAPONE練習生制度の「Lapone Boys」を通じて誕生した均年齢18.5歳の6人組ボーイズグループDXTEENは、5月10日に「Brand New Day」でデビューし、3日後の5月13日にKCON JAPAN初登場する。
Mnet Plusオリジナルコンテンツ「ROAD TO MAX」のスペシャルステージでは、『ROAD TO M COUNTDOWN』優勝で『KCON』にも出演が決まった6人組新人ボーイズグループ・JUST Bは、5月12日にスペシャルステージを行う。
このほか、NiziU、TEMPEST、8TURN、XGの出演も決定。これで3日間全23組の出演者が出そろった。日別の出演アーティストは以下のとおり。
■『KCON 2023 JAPAN』出演アーティスト
▼DAY1（5月12日）
BOYS PLANET
INI
JUST B
NiziU
STAYC
THE BOYZ
YENA
8TURN
BOYS PLANET
INI
JUST B
NiziU
STAYC
THE BOYZ
YENA
8TURN
▼DAY2（5月13日）
AB6IX
ATBO
ATEEZ
DXTEEN
JO1
LE SSERAFIM
VIVIZ
XG
AB6IX
ATBO
ATEEZ
DXTEEN
JO1
LE SSERAFIM
VIVIZ
XG
▼DAY3（5月14日）
ENHYPEN
iKON
ITZY
Kep1er
TEMPEST
xikers
＆TEAM
ENHYPEN
iKON
ITZY
Kep1er
TEMPEST
xikers
＆TEAM
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