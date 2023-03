『RIZIN.41』で宇佐美正パトリックと対戦するキム・ギョンピョ(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第14回は、『RIZIN.41』にて71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールで宇佐美正パトリックと対戦するキム・ギョンピョ。日本人相手に負けたことがない韓国のハードパンチャーが、RIZIN初参戦にして国際線の経験の差を見せつけ、ライト級戦線へ殴り込みをかける。

■キム・ギョンピョ 基本データ

名前:キム・ギョンピョ

出身地:韓国

生年月日:1992年1月29日

身長:178cm

体重:71.0kg

所属:Redhorse MMA

■プロフィール

第3代HEATライト級王者。高校生の時にテレビで格闘技を見たのがきっかけで強さに憧れ、19歳の頃より韓国の名門であるMMA STORYで格闘技を始める。2015年2月のROAD FCでジョン・ジェイル相手にプロデビューを果たし、パンチによるTKO勝利を挙げた。そこからROAD FCやTHE OUTSIDER、ロシアのMFPなどに参戦し、デビューから5連勝を飾る。しかし、16年12月のROAD FCでパク・テソンに僅差で敗れ初の黒星となった。

17年3月にはGRADIATORに急遽参戦し、1階級上のウェルター級王者・レッツ豪太に判定勝利と大金星を挙げた。10月のROAD FCでは後にUFCファイターとなるロシアのアルマン・ツァルキャンにテイクダウンを許し判定負けを喫した。再起戦となった18年6月の修斗大阪大会でキャプテン☆アフリカと対戦し1Rにパウンドアウトすると、19年4月のAFCでは一本勝ちを収め、7月のHEATではトム・サントスが持つライト級のベルトに挑んだ。1R終盤にテイクダウンに成功するとマウントからエルボーと鉄槌を連打しTKO勝ちを収め王者に輝いた。20年9月のUAE Warriorsではシャミール・アミノフに1R三角絞めでタップを奪い一本勝ちを収め4連勝を挙げる。

21年12月のRCC 10では負けを喫したが、ROAD to UFCトーナメント出場の切符を掴んだ。22年6月のトーナメント一回戦で中国のアシカルバイ・ジンエンスビエクと対戦すると1R序盤に左フックでダウンを奪い、パウンド連打でレフェリーストップによるTKO勝ちを収める。10月の準決勝でインドのアンシュル・ジュブリ相手にスプリットで敗れたが、韓国選手特有のフィジカルや気持ちの強さをみせた。

約4年振りの日本での試合でインパクトのある勝利を挙げ、レギュラー参戦を目論む。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

