4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第13回は、『RIZIN.41』にて71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールで韓国のキム・ギョンピョと対戦する宇佐美正パトリック。昨年10月の『RIZIN.39』で佐々木信治に3ラウンドTKO勝利、大みそかの『RIZIN.40』では“ブラックパンサー”ベイノアには1ラウンドでKO勝利と連勝中の新星が、地元・大阪でタフなベテラン相手に3連勝を狙う。

■宇佐美正パトリック 基本データ

名前:宇佐美正パトリック

出身地:日本 大阪府

生年月日:2000年5月8日

身長:180cm

リーチ:180cm (71inc)

体重:75.0kg

所属:バトルボックス

Twitter:@usami_sho0508

■プロフィール

日本人の父とカナダ人の母の間に生まれる。日本拳法をやっていた父親の影響で5歳より極真空手を習い始め、初めて半年経ったころに極真空手全世界空手道親善大会に出場し、世界3位になったことがきっかけで本格的に空手を始める。これまでに数々のタイトルを獲得し、その後はその打撃の才能を活かしボクシングに転向する。

中学でボクシングU15全日本大会を2連覇し、高校では国体、インターハイ、全国選抜でそれぞれ2度の優勝を果たし、ボクシング高校6冠を達成。18年8月のAIBA世界ユース選手権では銅メダルを獲得した。

大学に進学後、東京オリンピック選考会の準決勝で敗退し、その先の目標を失っていた時にLDH主催のオーディション『FIGHTER BATTLE AUDITION』があることを知り、予てより興味を持っていた総合格闘家に転向することを決意し応募。その最終審査となった日高健太郎戦では1Rに得意のパンチをヒットさせTKO勝ちを収め、所属契約を勝ち取った。

21年9月の修斗でデビュー戦を果たすとヨシ・イノウエ相手に1R終盤にローキックからの左ボディを効かせ崩れたところにパンチを打ち込みKO勝ちを収める。21年11月のVTJでは野村駿太を判定で破り、22年1月の修斗では菅原和政を右フックからのパンチ連打でマットに沈め、プロデビューから3連勝を飾った。しかし22年4月のPOUNDSTORMで大尊伸光と対戦するとテイクダウンを許してしまい、判定負けを喫する。

再起戦そしてRIZIN初参戦となった22年10月のRIZIN.39で佐々木信治をグラウンドパンチでマットに沈め、RIZIN初勝利を飾った。RIZIN2戦目となった22年大晦日は同じ極真空手をバックボーンに持つベイノアと対戦し、1R開始早々に左のフックをヒットさせKO勝利を挙げ2連勝。

連戦となる今大会では地元大阪でインパクトのある勝利を挙げ、ライト級戦線へ割って入りたい。

■RIZIN戦績

・2022.10.23 RIZIN.39

WIN vs 佐々木信治 3R 2分33秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.12.31 RIZIN.40

WIN vs “ブラックパンサー”ベイノア 1R 0分45秒 KO(スタンドパンチ)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

