『RIZIN.41』で石司晃一と対戦する金太郎

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第11回は、『RIZIN.41』にて61キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールで石司晃一と対戦する金太郎。MMAストライカー同士による激闘必須の一戦で、地元・大阪の声援を背負った金太郎がDEEP王者との勝負に出る。

■金太郎 基本データ

名前:金太郎

出身地:日本 大阪

生年月日:1993年3月19日

身長:167cm

リーチ:166cm (65inc)

体重:61.0kg

所属:パンクラス大阪稲垣組

Twitter:@Kintarou0319

■プロフィール

少年時代は喧嘩に明け暮れる荒れた生活を送りっていたが、キックボクシングを本格的に始め、18歳の時に総合格闘技に転向するとTHE OUTSIDERに参戦。1Rでの秒殺というファイトスタイルで一気に不良達の心を掴んだ。2012年からは国内メジャー団体に出場し、プロ総合格闘家としてキャリアを積み始める。14年12月のTHE OUTSIDER × PANCRASE対抗戦にPANCRASE代表として出場。アマチュア時代に唯一の黒星を喫していた樋口武大と再戦し、1Rにスタンドパンチ連打でTKO勝ちを収めリベンジに成功した。

その後も超アグレッシブなファイトスタイルで快進撃を見せ、PANCRASEで土肥潤、合島大樹、アラン“ヒロ”ヤマニハ、TSUNEを破り4連勝を飾った。しかし19年7月のPANCRASEのバンタム級タイトルマッチで王者のハファエル・シウバと対戦すると、2R中盤に肩固めで絞め落とされ王座獲得ならず。19年12月のPANCRASEでサイモン・オリベイラ戦は自身のぎっくり腰により無念の欠場となった。

RIZINデビュー戦となった20年2月の加藤ケンジ戦は1R終盤にリアネイキッドチョークで絞め落し、2戦目となった9月大会では瀧澤謙太との打撃戦で僅差の判定負けを喫した。21年6月のRIZINバンタム級GPへ参戦すると1回戦でGRACHAN王者の伊藤空也と激突。終始落ち着いて試合をコントロールし判定勝利を挙げる。9月のGP2回戦で井上直樹と打撃戦を繰り広げるも判定で敗れた。

大みそかにはGPのリザーバーとして選出され、対戦相手の元谷友貴と得意の打撃で打ち合うも判定で惜敗を喫し2連敗。22年4月大会で倉本一真との試合を発表していたが、直前でぎっくり腰になり試合が中止となった。復帰戦となった22年9月大会では堀口恭司と対戦しパンチをヒットさせるも判定で敗れ3連敗。

背水の陣で挑む今大会でDEEP王者を蹴散らし、地元大阪で復活の狼煙を上げたい。

■RIZIN戦績

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs 加藤ケンジ 1R 4分21秒 S(テクニカルサブミッション:リアネイキッドチョーク)

・2020.09.27 RIZIN.24

LOSE vs 瀧澤謙太 3R 判定 (1-2)

・2021.06.27 RIZIN.29

WIN vs 伊藤空也 3R 判定 (3-0)

・2021.09.19 RIZIN.30

LOSE vs 井上直樹 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

LOSE vs 元谷友貴 3R 判定 (3-0)

・2022.09.25 RIZIN.38

LOSE vs 堀口恭司 2R 2分59秒 SUB(テクニカルサブミッション:肩固め)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

