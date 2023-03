『RIZIN.41』で萩原京平と対戦するカイル・アグォン (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第9回は、『RIZIN.41』にて66キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールで萩原京平と対戦するカイル・アグォン。グアム出身の実力者が、人気ファイターの萩原に快勝し、妻で『RIZIN.42』での引退を発表している山本美憂へ勝利のバトンをつなぐことができるか。

■カイル・アグォン 基本データ

名前:カイル・アグォン

出身地:グアム

生年月日:1989年4月14日

身長:175cm

リーチ:182cm (72inc)

体重:66.0kg

所属:SPIKE22

■プロフィール

グアムを拠点に活動し、昨今では山本美憂、山本アーセン親子と共にハードトレーニングを積んでいる。グアム最大のMMAイベントPXCの前身となるパシフィック・エクストリーム・コンバットにて、2008年にプロデビュー。以降もPXC一筋でキャリアを磨く。そして17年2月にPANCRASEで日本デビューをすると、ここまでに8戦をこなし、フェザー級戦線の一角に食い込む活躍を見せている。

柔術、ボクシングをベースにしていたが、美憂との練習によりレスリングテクニックも向上。より隙のない戦い方が身についてきている。RIZIN初参戦となった20年2月のRIZIN.21では同じく初参戦となったトフィック・ムサエフと同門のヴガール・ケラモフに最後まで試合をコントロールされ、実力を発揮できずに終わった。再起戦となった同年大晦日はクレベル・コイケと対戦し1Rにフロントチョークによる一本負けを喫し、RIZIN初勝利とはならなかった。

約1年振りの試合となった22年4月大会で芦田崇宏と対戦すると、終始コントロールしフルマークの判定勝ちを収め、再起戦を勝利で飾った。7月の沖縄大会で新鋭・山本空良にダウンを奪われ判定負けとなった。

約9ヵ月ぶりの今大会では総合力で圧勝し、再びフェザー級戦線へ割って入りたい。

■RIZIN戦績

・2020.02.22 RIZIN.21

LOSE vs ヴガール・ケラモフ 3R 判定 (3-0)

・2020.12.31 RIZIN.26

LOSE vs クレベル・コイケ 1R 4分22秒 S(テクニカルサブミッション:フロントチョーク)

・2022.04.17 RIZIN.35

WIN vs 芦田崇宏 3R 判定 (0-3)

・2022.07.02 RIZIN.36

LOSE vs 山本空良 3R 判定 (0-3)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

