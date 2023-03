『RIZIN.41』でカイル・アグォンと対戦する萩原京平 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第10回は、『RIZIN.41』にて66キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールでカイル・アグォンと対戦する萩原京平。派手で華のあるファイトスタイルで人気を集めてきたが、昨年は3連敗でまさに崖っぷちに追い込まれた。今回の会場は、負け始めとなった昨年の大会と同じとあり、仕切りなしの舞台は整っている。

■萩原京平 基本データ

名前:萩原京平

出身地:日本 大阪府

生年月日:1995年12月28日

身長:178cm

リーチ:180.5cm (71inc)

体重:66.0kg

所属:SMOKER GYM

Twitter:@pax12_k

■プロフィール

中学時代はラグビーに熱中し、17歳の頃より格闘家に憧れ、アマチュア大会に出場し腕を磨く。そのアマチュア大会では20戦して18勝と好成績を挙げた。その後プロに転向すると、地元大阪の大会を中心に出場。憧れのファイターはUFCで活躍するネイト・ディアスと言うだけあって、ハートの強さには自信を持っている。

いきなりのチャンスが巡ってきた2020年8月のRIZINデビュー戦では、白川陸斗相手に終始スタンドで攻め続けレフェリーストップによりTKO勝利を収めた。続く9月大会では立ってよし、寝てよしの強敵・芦田崇宏と対戦したが、自分の得意な展開をさせてもらえず、一本負けを喫した。地元・大阪大会で開催された11月大会では同じくストライカーのベテラン内村洋次郎をわずか1R 22秒でマットに沈めると、4大会連続参戦となった同年大晦日ではMMAに転向した元K-1ファイターの平本蓮にMMAの洗礼を浴びせ、TKO勝ちを収める。

その試合後のマイクで朝倉未来へ対戦アピールすると、翌21年10月のRIZIN LANDMARK旗揚げ大会で対戦が実現。しかしグラウンドコントロール力で勝る朝倉未来に終始圧倒され、判定負けとなった。連戦となった11月のRIZIN TRIGGER旗揚げ大会ではベテラン昇侍に真っ向勝負に挑み、2Rにスタンドで打ち合いを魅せると右ストレートからの左フックでダウンさせ最後はサッカーボールキックによるTKO勝ちを収めた。21年大晦日にMMA2戦目の鈴木博昭と対戦するとフルマークの判定勝利を挙げる。

22年3月の大阪大会では予てより対戦を希望していた弥益ドミネーター聡志とのメインイベントで試合が実現。序盤、打撃で優勢になったがグラウンドで腕十字を極められ一本負けを喫し連勝ストップとなった。連戦となった5月のRIZIN LANDMARK vol.3でクレベル・コイケと対戦するも、バックを取られ一本負け。その後はタイやブラジルに渡り、武者修行を敢行。再起をかけて9月大会で鈴木千裕と対戦したが一本負けに終わり3連敗となった。

背水の陣で挑む今大会で巧者・カイル・アグォンに完勝し、地元大阪で勝利の咆哮をあげたい。

■RIZIN戦績

・2020.08.09 RIZIN.22 - STARTING OVER -

WIN vs 白川陸斗 3R 4分40秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2020.09.27 RIZIN.24

LOSE vs 芦田崇宏 1R 4分25秒 S(タップアウト:アームロック)

・2020.11.21 RIZIN.25

WIN vs 内村洋次郎 1R 22秒 KO(スタンドパンチ)

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs 平本蓮 2R 1分29秒 TKO(コーナーストップ)

・2021.10.02 RIZIN LANDMARK vol.1

LOSE vs 朝倉未来 3R 判定 (3-0)

・2021.11.28 RIZIN TRIGGER 1st

WIN vs 昇侍 2R 1分19秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2021.12.31 RIZIN.33

WIN vs 鈴木博昭 3R 判定 (3-0)

・2022.03.20 RIZIN.34

LOSE vs 弥益ドミネーター聡志 1R 3分21秒 SUB(タップアウト:腕ひしぎ三角固め)

・2022.05.05 RIZIN LANDMARK vol.3

LOSE vs クレベル・コイケ 1R 1分37秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2022.09.25 RIZIN.38

LOSE vs 鈴木千裕 2R 2分14秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

