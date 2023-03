『RIZIN.41』で中村K太郎と対戦するストラッサー起一 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第5回は、『RIZIN.41』にて77キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールで中村K太郎と対戦するストラッサー起一。地元・大阪で元UFCファイター同士の対戦で、ベテランらしい意地を見せられるか。

■ストラッサー起一 基本データ

名前:ストラッサー起一

出身地:日本 大阪府

生年月日:1981年5月1日

身長:178cm

リーチ:184.5cm (72inc)

体重:77.0kg

所属:総合格闘技道場コブラ会

Twitter:@StrasserKiichi

■プロフィール

総合格闘家となる前はプロスケーターだった時期もあるなど、幼少の頃よりさまざまなスポーツにチャンレンジしてきた経歴を持つ。2006年にPANCRASEでプロデビュー戦に臨むも、その初戦は敗北を喫す。07年にさらなる技術習得を目指し渡米。フリースタイルアカデミーでトレーニングを行う。リングネームのストラッサー起一は、同アカデミーの代表である、デイブ・ストラッサーから取られている。

その後はPANCRASEを中心に活躍し、途中二つの引き分けを挟み5連勝を飾るなど、着実に実績を残す。そして12年にHEATに参戦すると、ウェルター級王座決定戦でイ・ギュミョンを肩固めで破り、見事王座に戴冠。その実績が認められ14年に念願のUFCデビューを果たした。UFC 174ではダニエル・サラフィンをチョークで破り、パフォーマス・オブ・ザ・ナイトを獲得するなど、群雄割拠するウェルター級戦線で体を張ってきた。

UFCから離脱し17年12月にRIZIN初参戦を果たすと、グラップラー北岡悟と対戦。パワーの差を見せつけ判定勝利を収めた。RIZIN2戦目となった18年8月の名古屋大会では自身の階級であるウェルター級で、UFCで培われた技術と経験を武器にDEEP王者の住村竜市朗から肩固めでタップを奪い勝利を挙げた。その後はBellatorに戦いの場を移し、19年7月と12月と参戦するも敗戦を喫した。約2年振りの復帰戦となった21年11月のRIZIN TRIGGER 1stで川中孝浩を肩固めで極め勝利を挙げるも、翌22年3月の大阪大会では阿部大治に判定負けを喫した。

今回もUFCで戦績を重ねてきた中村K太郎が相手なだけに、地元・大阪で圧勝し勝利の凱歌を響かせたい。

■RIZIN戦績

・2017.12.29 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント 2nd ROUND

WIN vs 北岡悟 2R 判定(0-3)

・2018.8.12 RIZIN.12

WIN vs 住村竜市朗 1R 4分59秒 肩固め

・2021.11.28 RIZIN TRIGGER 1st

WIN vs 川中孝浩 1R 4分10秒 SUB(肩固め)

・2022.03.20 RIZIN.34

LOSE vs 阿部大治 3R 判定 (0-3)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

