歌手のBENI(36)が25日、自身のインスタグラムを更新。愛娘(0)を抱っこする2ショットを公開した。

BENIは今年1月の投稿で、第2子となる女児を出産したことを報告。この日は「so many first time’s these days 平和なふたりじかん」というコメントとともに、桜の木をバックに赤ちゃんを抱っこする母娘ショットをアップした。

微笑ましい近影にファンからは「最高な2人の時間ですね」「美しい」「二人さんはとっても素敵ですね 桜といい感じです」「母ちゃん、スタイル抜群」「なんて素敵なママ」「子供産んだ後もすんばらしいスタイルっ」などの声が寄せられている。

BENIは2020年に一般男性と結婚し、同年12月に第1子男児が誕生。23年1月に第2子女児出産を報告した。

