4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第2回は、昨年にK-1を離脱し今年からRIZINに参戦し、『RIZIN.41』のメインイベントで皇治と対戦する芦澤竜誠。昨年大みそかの『RIZIN.40』では、「ナマズ音頭」を熱唱しながらリングに登場し、RIZIN初戦にして“キックボクシングの最後の試合”の対戦相手として、K-1時代から因縁のある皇治を指名した。そのリングで小競り合いとなると、年が明けて2月の会見ではお互いに挑発合戦からの乱闘騒ぎとなり、会見は中止に。まだ試合はしていないものの、新たな“RIZINの問題児”として早くも目が離せない存在となっている。

■芦澤竜誠 基本データ

名前:芦澤竜誠

出身地:日本 山梨県

生年月日:1995年5月1日

身長:175cm

体重:61.0kg

所属:Battle-Box

Twitter:@ryuseiashizawa3

■プロフィール

喧嘩上等の打合いを信条とする本能系ファイター。16歳の時にMA日本キックでプロデビューすると9戦9勝無敗で期待の新人として注目される。その後はINNOVATIONや新日本キックなどで経験を積み、2016年4月のINNOVATIONフェザー級王座決定戦でアトム山田からTKO勝利を挙げ王者に輝いた。9月からは主戦場をK-1に移し、18年には第2代K-1スーパー・フェザー級王座決定トーナメントで3位という結果を残す。

その後は勝ち負けを繰り返し、19年6月のK-1両国大会で大岩龍矢に敗れるとK-1からの引退を表明し、しばらく表舞台から姿を消していた。しかし20年9月のK-1 DXで現役復帰を宣言すると、12月の両国大会では島野浩太朗との殴り合いを制し、見事なKO勝利で復帰戦を飾った。21年3月のK'FESTAでは村越優汰に敗れたが、9月のK-1横浜アリーナ大会では過去に敗れている卜部弘嵩と約3年ぶりに再戦し、リベンジに成功した。22年2月には“KO勝率100%”を誇る西元也史と対戦。先制のダウンを奪われるも、ダウンを奪い返して逆転KO勝利を収めた。

22年6月の『THE MATCH 2022』ではYA-MANとオープンフィンガーグローブでの試合に臨み、惜しくも敗れたものの試合前から記者会見で大乱闘を繰り広げ、試合当日も入場から盛り上げた。

12月にはK-1との契約が満了となり、大みそかにナマズ音頭でRIZINのリングに登場すると、MMA転向とRIZIN参戦を発表。その場でRIZIN初戦の相手として皇治を指名し、先日の会見で対戦が正式に決定した。その長い手足から放たれるしなやかな打撃を武器に世界の田中をマットに沈め初陣を勝利で飾りたい。

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

