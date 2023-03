『RIZIN.41』で芦澤竜誠と対戦する皇治(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第1回は、『RIZIN.41』のメインイベントで、芦澤竜誠と対戦する“俺たちのスーパースター”こと皇治。マルコメ=フロイド・メイウェザーとの試合を実現させるために、さまざまな話題を振りまきながら戦い続けるスーパースターが、約1年ぶりの地元大阪に凱旋。声出しが解禁された会場で、多数の皇治軍団の声援を浴びながら、ナマズ狩りに挑む。

■皇治 基本データ

名前:皇治

出身地:日本 大阪府

生年月日:1989年5月6日

身長:173cm

リーチ:168cm(66inc)

体重:61.0kg

所属:TEAM ONE

Twitter:@1_kouzi

■プロフィール

日本拳法の師範であった父の影響を受け、4歳から始めた日本拳法、空手では数々の大会で好成績を残した。プロ転向後は、地元大阪の様々なリングで試合をし、2016年よりK-1を主戦場にすると一気にその才能が開花。スーパーフェザー級の中心選手として数々の激闘を繰り広げた。中でも地元大阪での凱旋試合となった18年12月の武尊戦では、壮絶な殴り合いを演じて見せ「大阪に皇治あり」を満天下に知らしめた。翌19年はヤン・サイコ、大岩龍矢、川原誠也を下し、3戦3勝を上げている。

常々、新天地での新たな挑戦を口にしており、207月のRIZIN電撃参戦発表会見では変わらぬ“皇治節”を炸裂させた。ファンに「新しい景色を見せる」と約束し、9月のRIZIN.24での那須川天心との対戦が実現。当日は皇治軍団で会場を埋めると、天心相手に3ラウンド戦い抜いた。その大みそかにはスタンディングルールで五味隆典と激闘を繰り広げるも判定負けを喫する。21年6月の大阪大会では背水の陣でキックトーナメントに臨み再起を誓ったが、決勝で白鳥大珠に敗れ優勝を逃した。

再起戦となった11月の沖縄大会ではストライカーの祖根寿麻相手に本来の強さをみせつけた。その大みそかでは勢いに乗るYA-MANと対戦するも、相手の手数が上回り判定負けを喫した。試合後に「冬眠します」と休養を示唆したが、22年3月大会に参戦することを発表。前年6月のトーナメント1回戦でバッティングでノーコンテストに終わった梅野源治との再戦で、地元・大阪で再起を誓うとリベンジに成功。その後もHEATや3150ファイトでの激闘を制すると、9月の超RIZINではフロイド・メイウェザーの用心棒ジジを3R開始早々にKOし黙らせた。22年11月にドバイで開催されたGLOBAL TITANSでメイウェザーの秘蔵っ子のジャハン・イングラムとエキシビションマッチを行い話題を振りまいた。

今回は約1年振りの地元大阪への参戦、そしてキックボクシングルールでの試合が決定した。

■RIZIN戦績

・2020.09.27 RIZIN.24

LOSE vs 那須川天心 3R 判定 (3-0)

・2020.12.31 RIZIN.26

LOSE vs 五味隆典 3R 判定 (2-0)

・2021.06.27 RIZIN.29

- vs 梅野源治 1R 0分43秒 ノーコンテスト(偶発性のバッティングにより梅野が負傷)

LOSE vs 白鳥大珠 3R 判定 (0-3)

・2021.11.20 RIZIN.32

WIN vs 祖根寿麻 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

LOSE vs YA-MAN 3R 判定 (0-2)

・2022.03.20 RIZIN.34

WIN vs 梅野源治 3R 判定 (2-0)

・2022.09.25 超RIZIN

- vs ジジ 3R 0分50秒 TKO レフェリーストップ(勝敗なし)

◆『RIZIN.41』対戦カード

・第10試合(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

・第9試合

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

・第8試合

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

・第7試合

神龍誠 VS 北方大地

・第6試合

カイル・アグォン VS 萩原京平

・第5試合

金太郎 VS 石司晃一

・第4試合

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

・第3試合

中村優作 VS メイマン・マメドフ

・第2試合(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

・第1試合(キックボクシングルール)

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

麻太郎 VS 櫻井芯

・オープニングファイト(キックボクシングルール)

三輪憂斗 VS 赤平大治

