【中日スタメン】最後のオープン戦、先発は福谷浩司、３番高橋周平、4番アキーノ、5番ビシエド
2023年3月26日 13時47分
◇２６日 オープン戦 中日―ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスタ―ティングメンバーが発表された。中日の先発は福谷浩司投手。開幕ローテーション入りへ向け、オープン戦ラスト登板を迎える。開幕前最後の実戦は３番高橋周平内野手、４番アリスティデス・アキーノ外野手、５番ダヤン・ビシエド内野手のクリーンアップで挑む。
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・二・中村奨
３番・指・高部
４番・一・山口
５番・左・ポランコ
６番・中・藤原
７番・三・安田
８番・捕・松川
９番・遊・藤岡
投・美馬
１番・右・荻野
２番・二・中村奨
３番・指・高部
４番・一・山口
５番・左・ポランコ
６番・中・藤原
７番・三・安田
８番・捕・松川
９番・遊・藤岡
投・美馬
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・福谷
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・福谷
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