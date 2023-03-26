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【中日スタメン】最後のオープン戦、先発は福谷浩司、３番高橋周平、4番アキーノ、5番ビシエド

2023年3月26日 13時47分

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アキーノ

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◇２６日　オープン戦　中日―ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスタ―ティングメンバーが発表された。中日の先発は福谷浩司投手。開幕ローテーション入りへ向け、オープン戦ラスト登板を迎える。開幕前最後の実戦は３番高橋周平内野手、４番アリスティデス・アキーノ外野手、５番ダヤン・ビシエド内野手のクリーンアップで挑む。
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・二・中村奨
３番・指・高部
４番・一・山口
５番・左・ポランコ
６番・中・藤原
７番・三・安田
８番・捕・松川
９番・遊・藤岡
投・美馬
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・福谷

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