『ゴブリンスレイヤー』第2期が2023年放送決定 キャラ集結のビジュアル公開
2023年3月25日 17時00分 (3月25日 18時05分更新)
テレビアニメ『ゴブリンスレイヤー』の第2期『ゴブリンスレイヤーII』が2023年に放送されることが決定した。あわせてキャラ集結の第1弾ビジュアルが公開された。
蝸牛くも氏のライトノベルを原作とする同作は、手段を選ばずゴブリンの討伐だけをする冒険者・ゴブリンスレイヤーの活躍を描いたダークファンタジー。テレビアニメが、2018年10月から12月にかけて放送された。
◆スタッフ
原作：蝸牛くも（ＧＡ文庫／ＳＢクリエイティブ刊）
キャラクター原案：神奈月昇
監督：高田美里
総監督：尾崎隆晴
シリーズ構成・脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：加藤裕美
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：ライデンフィルム
原作：蝸牛くも（ＧＡ文庫／ＳＢクリエイティブ刊）
キャラクター原案：神奈月昇
監督：高田美里
総監督：尾崎隆晴
シリーズ構成・脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：加藤裕美
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：ライデンフィルム
◆キャスト
ゴブリンスレイヤー：梅原裕一郎
女神官：小倉 唯
妖精弓手：東山奈央
牛飼娘：井口裕香
受付嬢：内田真礼
鉱人道士：中村悠一
蜥蜴僧侶：杉田智和
魔女：日笠陽子
槍使い：松岡禎丞
ゴブリンスレイヤー：梅原裕一郎
女神官：小倉 唯
妖精弓手：東山奈央
牛飼娘：井口裕香
受付嬢：内田真礼
鉱人道士：中村悠一
蜥蜴僧侶：杉田智和
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槍使い：松岡禎丞
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