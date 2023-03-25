テレビアニメ『ゴブリンスレイヤー』の第2期『ゴブリンスレイヤーII』が2023年に放送されることが決定した。あわせてキャラ集結の第1弾ビジュアルが公開された。

蝸牛くも氏のライトノベルを原作とする同作は、手段を選ばずゴブリンの討伐だけをする冒険者・ゴブリンスレイヤーの活躍を描いたダークファンタジー。テレビアニメが、2018年10月から12月にかけて放送された。

◆スタッフ

原作：蝸牛くも（ＧＡ文庫／ＳＢクリエイティブ刊）

キャラクター原案：神奈月昇

監督：高田美里

総監督：尾崎隆晴

シリーズ構成・脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：加藤裕美

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：ライデンフィルム

◆キャスト

ゴブリンスレイヤー：梅原裕一郎

女神官：小倉 唯

妖精弓手：東山奈央

牛飼娘：井口裕香

受付嬢：内田真礼

鉱人道士：中村悠一

蜥蜴僧侶：杉田智和

魔女：日笠陽子

槍使い：松岡禎丞

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