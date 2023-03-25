テレビ東京、K-POPに特化した新音楽番組4・22誕生 事前番組に8TURN、YOUNITE、n.SSign登場
2023年3月25日 12時00分 (3月25日 13時05分更新)
テレビ東京で、K-POPに特化した新音楽番組『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』が4月22日にスタートすることがわかった（毎週土曜 深2：15～2：40、初回5分拡大放送）。
番組MC2人が、毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行。ゲストと番組MCのレアな組み合わせから生まれるトークや、韓国で定着している”バスキング（路上ライブ）”に着想を得た、ゲストによる番組特別楽曲ステージを毎週放送していく。
番組MCには、現役K-POPアーティストとして活躍するメンバー2人を抜てき。4月1日正午に発表予定。
同番組放送終了後、翌週火曜～金曜には、スピンオフ番組『ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!』もあわせて放送。『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』出演ゲストの収録時バックステージ映像やオフショットなどを紹介していく。初回は4月25日となる。
新番組のスタートに先駆け、4月4日から21日までの3週間は、今後の注目株である韓国発・新人グローバルボーイズグループを特集する『ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!! Billi∞n boys編』の放送も決定。週1組、合計3組のニューカマーたちを日本最速で取り上げる。放送初週となる4月4日～7日には、今年1月30日にMNHエンターテインメントからデビューしたばかりのスーパールーキー「8TURN」の出演が決定。4月11日～14日はAB6IXの弟グループとして注目を集める「YOUNITE」、4月18日～21日は沖縄県出身の日本人メンバー・カズタがリーダーとして率いる「n.SSign」が登場する。
■放送情報
『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』
4月22日スタート、毎週土曜 深2：15～2：40（※初回5分拡大～2：45）
番組ホームページ：https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/
『Who is your next? THE KLOBAL STAGE』
4月22日スタート、毎週土曜 深2：15～2：40（※初回5分拡大～2：45）
番組ホームページ：https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/
『ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!! Billi∞n boys編』（4月4日～4月21日）／『ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!』（4月25日～）
毎週火曜 深3：20～3：25
毎週水曜 深3：50～3：55
毎週木曜 深3：50～3：55
毎週金曜 深3：45～3：50
番組ホームページ：https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/
毎週火曜 深3：20～3：25
毎週水曜 深3：50～3：55
毎週木曜 深3：50～3：55
毎週金曜 深3：45～3：50
番組ホームページ：https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/
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