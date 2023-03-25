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施策、政策調整機能強化へ市長公室長新設　湖南市人事

2023年3月25日 05時05分 (3月25日 14時09分更新)
　湖南市は四月一日付の人事異動を発表した。規模は昨年より三十九人少ない百四十四人。全庁を挙げた施策や政策調整機能の強化を図り、市長公室長を新たに置いた。保育園や母子保健業務などに対応するため、子ども家庭局をこども未来応援部とし、子ども政策課、こども子育て応援課、幼児施設課を設置する。　（増村光俊）

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