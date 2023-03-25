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愛荘町役場の機能集約事業費 予算案、議長辞職し賛成に回り原案で可決
二カ所に分かれている愛荘町役場の機能を愛知川庁舎に集約する計画を巡り、町議会は二十四日の本会議で、集...
3月25日
一針一針心込め華やか日本刺繍 ２６日まで、近江八幡で６年ぶり展示
絹糸と金銀糸を使って絹生地に刺繍（ししゅう）を施す「日本刺繍」の展示会が二十四日、近江八幡市為心町の...
（４４９）一つの体験から得る力 （琵琶湖博物館 由良嘉基）
琵琶湖は今から四百万年前、現在の三重県に誕生しました。その後、北上し、西に移ったあと、四十万年前に現...
退職の美術教諭らの油絵や立体２２作品 ２８日まで、長浜で展示
県内の小中学校や高校、幼稚園などの美術教諭の退職者らでつくる「滋賀美育懇話会」の会員作品展が二十四日...
２人目の副市長に久田政策監就任へ 東近江市
東近江市の副市長が現行の一人から二人に増えることになり、二人目の副市長に久田哲哉政策監（６０）＝写真...
大津市副市長に北澗さん就任へ 国交省職員
大津市議会は二十四日、国土交通省職員の北澗（きたま）弘康さん（４５）＝写真＝が、四月一日付で副市長に...