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筒香は２打数無安打　大リーグ、オープン戦

2023年3月25日 07時59分 (3月25日 08時00分更新)
　▽カブス―レンジャーズ（２４日・メサ）
　レンジャーズとマイナー契約の筒香は五回から一塁に入り、２打数無安打だった。内容は見逃し三振、空振り三振。チームは３―５で敗れた。（共同）

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