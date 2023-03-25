三十一日告示、四月九日投開票の名古屋市議選が近づいてきた。定数六八に対し、現時点で百十人が出馬する予定だ。政党別では改選前に議席を持つ自民、立憲民主、日本維新の会、公明、共産、国民民主、減税日本のほか、れいわ新選組、参政も新たに選挙戦に加わる。全十六の選挙区で見込まれる顔触れを紹介する。

自民・伊神は立候補予定者で最多の九選を目指す。維新・手塚は過去二回は減税公認だった。公明・田辺は五選に挑む。共産は前回二百六十一票差で次点の酒井を公認した。名古屋民主（立民、国民）は元副議長の国民・山田のみを擁立。車いす利用者のれいわ・金重は、引退する元立民の斎藤亮人（まこと）議員の支援を受ける。減税・北角は元市長特別秘書。神は元民放アナウンサーの知名度を生かす。

定数一増で、前回より二人多い六人が立候補の予定。二〇二一年の補選で当選した自民・上村は再選を目指す。前回次点の立民・国政は復帰に挑む。維新の日沖、共産の村瀬はいずれも新人。減税副代表の佐藤は三選を狙う。諸派新人の今津は歯科医師の実績を生かす。