『RIZIN.41』同時公開練習を行った(左から)皇治、芦澤竜誠 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に行われる『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)のメインイベントで対戦する皇治と芦澤竜誠が24日、都内の皇治のジム「TEAM ONE」で“同時公開練習”を行った。対戦を1週間後に控え、双方が同じ場所で顔を合わせる異例の公開練習となった。

練習開始予定の午後6時を少し過ぎた頃、皇治のジムに“乱入”した芦澤はリングサイドのいすに腰をかけると、集まったメディアに得意のPeaceポーズを披露する余裕っぷり。皇治のミット打ちを見つめるもすぐに興味を失い、トレーナーと談笑を繰り広げた。

続いて芦澤がリングに上がると、今回はキックボクシングルールにもかかわらずMMA用のオープンフィンガーグローブを着用。ミット打ちで鋭いパンチとキックを連発するも、皇治は興味を示さずジムの隣のラーメン屋に足を運ぶ。リング上で集中していた芦澤はそんな皇治に気づかず打撃を打ち続け、最後はトレーナーをテイクダウンしてマウントポジションからのパンチ、そしてリアネイキドチョークで失神寸前に追い込んだ。

練習を終えた芦澤は「皇治は疲れてる。あのパンチは当たらないし、そんな簡単じゃねえぞ」と皇治を酷評し、「このジムは湿気がすごいから換気が良くない」とダメ出し。「今回は大事な試合だけどMMA挑戦への通過点で、今もMMAの練習をやってるし、RIZINファンへのあいさつ代わりです」とグローブを変えた意図を説明した。

皇治が途中で退席したことを告げられると「見てても見てなくてもどっちでもいいけど、練習はちゃんとやれよ。マスコミも集まってくれてファンも見てくれてるんだから、なんだあのザコいミットは。恥ずかしくないの?公開練習を張り切ってやらないのはプロフェッショナルじゃない。なんでトレーナーも止めないんだ?RIZINのことをバカにしてんだろ」とこき下ろした。

この日に2部練習やってきたという芦澤は「練習終わりにやりたくないけど、RIZINがやってくれって言うから、俺はRIZINファイターだからやったんだよ。なのに、なんで皇治は帰ってるんだ?バカだよ!カスだよ!」と独演会で皇治をディスりまくる。それでも最後は「風邪とか怪我はしないで万全の状態で仕上げてきてもらいたい。俺もしっかり仕上げるから」とスポーツマンらしく呼びかけた。

その後、ジムに戻ってきた皇治は「試合前に何回会わせるんですか」と苦笑いでRIZINに文句を言いながら「今回はイージーファイト」と余裕の表情を崩さず。「今回は自分が追いかけてきた選手でもないし、言うこともないんだけど、大会のメインだから勝手に頑張ってくれたら。まぁ試合ではボコボコにしますよ」と上から目線で芦澤にエールを送った。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

