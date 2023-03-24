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東海道新幹線、２０２８年目標に自動運転導入へ

2023年3月24日 18時04分 (3月24日 18時04分更新)
　ＪＲ東海は２４日、東海道新幹線で２０２８年ごろを目標に自動運転を導入すると発表した。最新車両「Ｎ７００Ｓ」で運行するのぞみ、ひかり、こだまが対象となる。
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