『Red Velvet 4th Concert R to V』キービジュアル(C)SM ent. , Dream Maker Ent. Ltd.

韓国の女性5人組グループ・Red Velvet(レッドベルベット)が4月2日に韓国・KSPO DOME(オリンピック体操競技場)で開催するコンサート『Red Velvet 4th Concert : R to V』が、韓国エンターテインメント総合チャンネル・KNTVで生中継(後4:00~)されることが決まった。日本でもスカパー!、ケーブルテレビ、ひかりTVなどで視聴できる。

Red Velvetが韓国でコンサートを行うのは2019年11月以来、3年5ヶ月ぶり。コロナ禍以降は初となり、YouTubeではコンサートに向けたレッスンシーンなども公開されている。同公演を日本で視聴できるのは、KNTVの生中継と、多言語字幕で配信するグローバルプラットフォームBeyond LIVEのみとなっている。

なお、Red Velvetは5月3・4日に横浜・ぴあアリーナMMで『Red Velvet 4th Concert : R to V in JAPAN』を行うことも決定している。来日公演は2020年2月のジャパンツアー『Red Velvet Arena Tour in JAPAN - La Rouge』以来3年ぶり。5人完全体での単独公演は2019年1月以来4年ぶりとなる。

