4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)に出場する萩原京平と宇佐美正パトリックが24日、都内の宇佐美のジム「Battle BOX」で合同公開練習を行った。

萩原は昨年3月に弥益ドミネーター聡志、5月にクレベル・コイケ、そして9月に鈴木千裕とまさかの3連続一本負けを喫する不発の1年となった。再起をかけて、今回は実力者のカイル・アグォンと対戦。フェザー級戦線への生き残りをかけて、まさに崖っぷちの戦いに挑む。

これまでの練習メニューを見直し、食生活などの改善にも取り組んできた萩原は「確実に勝つこと、プラス成長したところをしっかり見せる」と必勝宣言。同大会では同じフェザー級のヴガール・ケラモフVS堀江圭功戦も行われるが「自分の試合が一番面白くなると思ってるし、自分だけ見とけって感じです」と自信たっぷりに語った。

一方、同じくフェザー級の牛久絢太郎VS朝倉未来と斎藤裕VS平本蓮の2試合が行われる『RIZIN LANDMARK 5』(4月29日・国立代々木競技場第一体育館)については「面白そうやと思ってるので、今は自分の試合しか考えてないけど、チャンスがあればそっちにも出たいなと。フェザー級が盛り上がってるのに勝手に仲間外れにするなよ」と連続参戦の可能性も示唆した。

2020年の大みそかに対戦し2ラウンドで勝利した平本について、先日はツイッターでのやり取りが「熱いエール交換」と話題になった。萩原は平本について「ライバルとは認めてない。いい意味でも悪い意味でも刺激をもらってる存在」と表現し、自身が敗れたドミネーターに完勝した平本に対して「今までの負けを一気に払拭して上がっていることは、シンプルにジェラシーを抱いている」と明かす。

「次に斎藤選手に勝ってもらって、お互いが勝っていって再戦となったら盛り上がると思うし、一番おいしい状態になったら、また何万人が見てる前でボッコボコにしてやりますよ」とニヤリとした。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

