スタバ×PEANUTSのコラボ、3.29より新作グッズが登場(C)2023Peanuts Worldwide LLC

現在展開中の「STARBUCKS×PEANUTSコラボレーション#2」。昨年初めてコラボした際は、オンラインストアの発売時にはサーバダウンするほど大きな反響があった。22日のグッズ販売に続き、29日からはドリンクやフードメニュー、コラボグッズ第2弾もスタートする。

今年のコラボは、“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE( しあわせは、そのままのきみでいること)”をテーマに掲げ、自分らしさや多様性を伝えるメッセージや7つのストーリーを届ける。色鮮やかなカラーを用いたデザインがグッズにも反映されており、タンブラーやマグ以外のアパレルグッズも登場する。

同コラボ限定の『ボトルサコッシュ ブラック PEANUTS Snoopy』(3500円)は、「STARBUCKS★PEANUTS」のタグラインと、“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.”のメッセージが書かれたプラカードを掲げたスヌーピーが刺繍で描かれている。ボトルが入れやすいよう、折り畳み式のマチがついており、機能性も抜群だ。

昨年も人気だったベースボールキャップがデザインやカラーを新たに登場。『ベースボールキャップレッド PEANUTS Beagle Scout』(3600円)は、道を進むべきか迷うBeagle Scout (スヌーピーが率いる探検隊)が刺繍で描かれている。2サイズ展開の『オーバーサイズパーカー オフホワイトPEANUTS Snoopy』(S-M・L-XL/各7500円)は、フード部分の紐にスターバックスグリーンのパラコードが使用されており、デザインのアクセントになっている。

また、観賞用ではあるがスケートボードデッキもラインナップ。『スケートボードデッキ PEANUTS Snoopy』(2万2000円)は、サイレンロゴと、「STARBUCKS★PEANUTS」のタグラインが表面に入っている。

前後する可能性があるが、オンラインストア販売時間は29日6時頃を予定。商品はなくなり次第終了となる。※価格は税込

