スタバ×PEANUTSのコラボ、ドリンクメニュー3種が3.29より登場(C)2023Peanuts Worldwide LLC

“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.(しあわせは、そのままのきみでいること)”をテーマに、スターバックスコーヒージャパンとPEANUTSがコラボレーションを展開中。22日にオンラインにて発売したグッズも大反響を得ているが、29日からはその第2弾として、スヌーピー、サリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンのそれぞれの個性を表現したドリンクが登場する。

同コラボでは、自分らしさや多様性を伝えるメッセージが込められた7つのストーリーをグッズ等で表現。29日からは個性豊かなキャラクターをドリンクやフードで表現していく。『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』は、たっぷりのブラックココアクッキーを使用し、スヌーピーとお揃いのビジュアルに仕上げている。味わいも、スヌーピーの大好物である、クッキーとアイスクリームを一緒にしたようなフレーバーとなっている。

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』は、チョコレートの甘さやプレッツェルの食感が楽しい、ごほうび感がたっぷりの一杯。『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』は、ブラウンシュガー入りのふんわりカプチーノとなっている。チャーリー・ブラウンのくるんとした前髪とぐるぐるの頭の中を、トッピングのキャラメルソースで描いているのもユニークだ。

ほかにも、アメリカンワッフルをベースにしたフードメニューも展開。『スヌーピー アメリカンワッフル with クラッシュ クッキー』と『サリー・ブラウン アメリカンワッフル with キャラメル プレッツェル』と見た目もわくわくするような2種類がラインナップする。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ(R) with クラッシュクッキー』はテイクアウト648円/イートイン660円、『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』はホットとアイスの展開でテイクアウト579円/イートイン590円、『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』はホットのみテイクアウト491円/イートイン500円。すべてTallサイズのみ、価格は税込、なくなり次第終了となる。フードメニューは店内利用のみで、それぞれ400円。

(c)2023Peanuts Worldwide LLC

