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健大高崎２―７報徳学園　報徳学園、１１安打７得点

2023年3月24日 12時15分 (3月24日 12時25分更新)
　健大高崎―報徳学園　８回表報徳学園２死三塁、石野が左越えに２ランを放つ＝甲子園

　健大高崎―報徳学園　８回表報徳学園２死三塁、石野が左越えに２ランを放つ＝甲子園

　報徳学園が１１安打７得点で快勝した。二回に３連続押し出し四球で逆転し、四回２死一、二塁から堀、石野の連打で２点を追加。八回は石野の２ランで突き放した。盛田は打たせて取る投球で８回２失点。九回は間木が３人で退けた。
　高崎健康福祉大高崎は七回、１点を奪った後の１死二塁を逃すなど畳みかけられなかった。小玉は二回に制球が乱れた。

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