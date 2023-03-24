報徳学園が１１安打７得点で快勝した。二回に３連続押し出し四球で逆転し、四回２死一、二塁から堀、石野の連打で２点を追加。八回は石野の２ランで突き放した。盛田は打たせて取る投球で８回２失点。九回は間木が３人で退けた。

高崎健康福祉大高崎は七回、１点を奪った後の１死二塁を逃すなど畳みかけられなかった。小玉は二回に制球が乱れた。

