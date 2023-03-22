『大雪海のカイナ』劇場版制作で10月公開 ティザーPV公開
2023年3月22日 22時00分 (3月22日 23時05分更新)
テレビアニメ『大雪海のカイナ』の劇場版『大雪海のカイナ ほしのけんじゃ』が制作されることが決定し、10月に公開されることが発表された。あわせてティザーPVが公開された。
■劇場作品『大雪海のカイナ ほしのけんじゃ』
【公開表記】10月、全国の映画館にて公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【公開表記】10月、全国の映画館にて公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【スタッフ】
原作／キャラクター原案：弐瓶勉（東亜重工）
監督：安藤裕章
脚本：村井さだゆき 山田哲弥
メインテーマ：澤野弘之
音楽：KOHTA YAMAMOTO 馬瀬みさき
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
原作／キャラクター原案：弐瓶勉（東亜重工）
監督：安藤裕章
脚本：村井さだゆき 山田哲弥
メインテーマ：澤野弘之
音楽：KOHTA YAMAMOTO 馬瀬みさき
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
【キャスト】
カイナ：細谷佳正
リリハ：高橋李依
ヤオナ：村瀬 歩
アメロテ：坂本真綾
オリノガ：小西克幸
カイナ：細谷佳正
リリハ：高橋李依
ヤオナ：村瀬 歩
アメロテ：坂本真綾
オリノガ：小西克幸
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