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『大雪海のカイナ』劇場版制作で10月公開　ティザーPV公開

2023年3月22日 22時00分 (3月22日 23時05分更新)
『大雪海のカイナ』劇場版制作で10月公開

『大雪海のカイナ』劇場版制作で10月公開

　テレビアニメ『大雪海のカイナ』の劇場版『大雪海のカイナ ほしのけんじゃ』が制作されることが決定し、10月に公開されることが発表された。あわせてティザーPVが公開された。
【動画】公開された劇場版『大雪海のカイナ』のPV
■劇場作品『大雪海のカイナ ほしのけんじゃ』
【公開表記】10月、全国の映画館にて公開　配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【スタッフ】
原作／キャラクター原案：弐瓶勉（東亜重工）
監督：安藤裕章
脚本：村井さだゆき 山田哲弥
メインテーマ：澤野弘之
音楽：KOHTA YAMAMOTO　馬瀬みさき
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
【キャスト】
カイナ：細谷佳正
リリハ：高橋李依
ヤオナ：村瀬 歩
アメロテ：坂本真綾
オリノガ：小西克幸
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