【Premium Music】芳根京子、音楽番組初MCで言い間違い スタジオ＆SNSは一斉フォロー「かわいすぎる」
2023年3月22日 19時46分 (3月22日 21時05分更新)
俳優の芳根京子が、22日放送の音楽特番『Premium Music 2023』（後7：00～10：54）に出演した。初の音楽番組MCを務めた芳根は、生放送に緊張気味だったようで、「松田聖子」「浜崎あゆみ」を混合してしまい、まさかの「浜田聖子さん」と言い間違えてしまう場面があった。
番組内でVTR終了後、芳根は「すみません。お名前をまちがえてしまい申し訳ございません。思ったより緊張してます…！気を引き締めていきます！」と頬をペシペシと叩きながら反省。スタジオのオリエンタルラジオ・藤森慎吾は「いいよいいよ、かわいいよ。そういうところも」と励ました。
SNSではこの“ハプニング”について「生放送、みんな緊張するよね」「芳根ちゃんめっちゃ緊張してる、頑張れ」「芳根ちゃんドンマイ」「言い間違いした後の芳根京子ちゃんかわいすぎる」とフォローの声が相次いでいた。
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