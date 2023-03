『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』チケットの追加販売が決定 (C)ORICON NewS inc.

4月29日に開催される『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)について、販売直後に即完売していたチケットの追加販売が決定した。

販売されるのは、ステージの横から後ろ側で選手入場シーンは見えないが、リングは概ね見ることができる「アウトレット席」(SとA)と、演出変更による増席で若干数が確保された「SRS席」。

金額はSRS席が3万円、アウトレットS席が1万8000円、アウトレットA席が8000円。販売は26日午前10時より、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットにて。

●『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

