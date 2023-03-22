【Premium Music】キンプリ、ドラマ主題歌メドレーからスタート パート2＆ジャンボリミッキーも放送
2023年3月22日 19時19分 (3月22日 20時06分更新)
人気グループ・King ＆ Princeが22日放送の音楽特番『Premium Music 2023』（後7：00～10：54）に出演した。メンバーの永瀬廉と俳優の芳根京子がMCを務め、4時間生放送される同番組をトップバッターとして華やかに彩った。
「King & Princeのドラマソングスペシャルメドレー！」と題して、パート1では神宮寺勇太主演『受付のジョー』主題歌「踊るように人生を。」（2022）、永瀬廉主演『新・信長公記』主題歌「TraceTrace」（2022）、永瀬出演による『夕暮れに、手をつなぐ』「Life goes on」（2023）を観客の前で披露。軽やかなダンスでオープニングを盛り上げた。
ドラマメドレーパート2は午後9時ごろから、さらにミッキー＆ミニー と『ジャンボリミッキー！』のスペシャルステージでコラボレーションをすることも発表されている。
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