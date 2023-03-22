BUMP OF CHICKEN、シングル＆ライブBlu-ray収録内容公開 『SPY×FAMILY』SPジャケ封入
2023年3月22日 18時00分 (3月22日 19時05分更新)
ロックバンド・BUMP OF CHICKENが4月5日に同日発売するシングル「SOUVENIR」およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』のジャケット写真と収録内容が22日、公開された。
シングルには、テレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌で、昨年9月に配信リリースした表題曲「SOUVENIR」をはじめ、昨年4月に配信リリースされた「クロノスタシス」、NHK総合『BUMP OF CHICKEN 18祭（フェス）』のために制作された「窓の中から」の３曲が収録される。
アートワークは今作もデザイナーのVERDY氏が手がけた。チェンジングジャケットとして、『SPY×FAMILY』スペシャルジャケットの封入も決定。イラストはWIT STUDIOによる描き下ろしで、フォージャ一家の帰り道をイメージしている。
あわせて、シングル＆ライブ映像作品の予約・購入者特典のサンプル画像も解禁となった。
■シングル「SOUVENIR」
▼CD
01.SOUVENIR
02.クロノスタシス
03.窓の中から
▼CD
01.SOUVENIR
02.クロノスタシス
03.窓の中から
▼Blu-ray（初回仕様限定盤のみ）
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe Other Selection
01.宇宙飛行士への手紙
02.arrows
03.Small world
04.乗車権
05.オンリー ロンリー グローリー
06.BUMP OF CHICKENのテーマ
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe Other Selection
01.宇宙飛行士への手紙
02.arrows
03.Small world
04.乗車権
05.オンリー ロンリー グローリー
06.BUMP OF CHICKENのテーマ
■ライブBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』
▼Blu-ray
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
15.クロノスタシス
16.木漏れ日と一緒に
17.ガラスのブルース
18.くだらない唄
▼Blu-ray
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
15.クロノスタシス
16.木漏れ日と一緒に
17.ガラスのブルース
18.くだらない唄
▼LIVE CD（初回仕様限定盤のみ）
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe LIVE CD
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe LIVE CD
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
▼LIVE PHOTO BOOK（初回仕様限定盤のみ）
ステージでのパフォーマンスや舞台裏の様子まで追った全56ページのLIVE PHOTO BOOK
ステージでのパフォーマンスや舞台裏の様子まで追った全56ページのLIVE PHOTO BOOK
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