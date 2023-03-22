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BUMP OF CHICKEN、シングル＆ライブBlu-ray収録内容公開　『SPY×FAMILY』SPジャケ封入

2023年3月22日 18時00分 (3月22日 19時05分更新)
BUMP OF CHICKENのシングル「SOUVENIR」に封入される『SPY×FAMILY』スペシャルジャケット

BUMP OF CHICKENのシングル「SOUVENIR」に封入される『SPY×FAMILY』スペシャルジャケット

　ロックバンド・BUMP OF CHICKENが4月5日に同日発売するシングル「SOUVENIR」およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』のジャケット写真と収録内容が22日、公開された。
【写真】BUMPが4月5日に同発　ニューシングル＆ライブBDジャケット
　シングルには、テレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌で、昨年9月に配信リリースした表題曲「SOUVENIR」をはじめ、昨年4月に配信リリースされた「クロノスタシス」、NHK総合『BUMP OF CHICKEN 18祭（フェス）』のために制作された「窓の中から」の３曲が収録される。
　アートワークは今作もデザイナーのVERDY氏が手がけた。チェンジングジャケットとして、『SPY×FAMILY』スペシャルジャケットの封入も決定。イラストはWIT STUDIOによる描き下ろしで、フォージャ一家の帰り道をイメージしている。
　あわせて、シングル＆ライブ映像作品の予約・購入者特典のサンプル画像も解禁となった。
■シングル「SOUVENIR」
▼CD
01.SOUVENIR
02.クロノスタシス
03.窓の中から
▼Blu-ray（初回仕様限定盤のみ）
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe Other Selection
01.宇宙飛行士への手紙
02.arrows
03.Small world
04.乗車権
05.オンリー ロンリー グローリー
06.BUMP OF CHICKENのテーマ
■ライブBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』
▼Blu-ray
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
15.クロノスタシス
16.木漏れ日と一緒に
17.ガラスのブルース
18.くだらない唄
▼LIVE CD（初回仕様限定盤のみ）
BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe LIVE CD
01.アカシア
02.Hello,world!
03.天体観測
04.なないろ
05.ギルド
06.イノセント
07.Flare
08.銀河鉄道
09.リトルブレイバー
10.才悩人応援歌
11.Aurora
12.ray
13.ファイター
14.メーデー
▼LIVE PHOTO BOOK（初回仕様限定盤のみ）
ステージでのパフォーマンスや舞台裏の様子まで追った全56ページのLIVE PHOTO BOOK
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