BUMP OF CHICKENのシングル「SOUVENIR」に封入される『SPY×FAMILY』スペシャルジャケット

ロックバンド・BUMP OF CHICKENが4月5日に同日発売するシングル「SOUVENIR」およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』のジャケット写真と収録内容が22日、公開された。

シングルには、テレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌で、昨年9月に配信リリースした表題曲「SOUVENIR」をはじめ、昨年4月に配信リリースされた「クロノスタシス」、NHK総合『BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)』のために制作された「窓の中から」の3曲が収録される。

アートワークは今作もデザイナーのVERDY氏が手がけた。チェンジングジャケットとして、『SPY×FAMILY』スペシャルジャケットの封入も決定。イラストはWIT STUDIOによる描き下ろしで、フォージャ一家の帰り道をイメージしている。

あわせて、シングル&ライブ映像作品の予約・購入者特典のサンプル画像も解禁となった。

■シングル「SOUVENIR」

▼CD

01.SOUVENIR

02.クロノスタシス

03.窓の中から

▼Blu-ray(初回仕様限定盤のみ)

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe Other Selection

01.宇宙飛行士への手紙

02.arrows

03.Small world

04.乗車権

05.オンリー ロンリー グローリー

06.BUMP OF CHICKENのテーマ

■ライブBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』

▼Blu-ray

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe

01.アカシア

02.Hello,world!

03.天体観測

04.なないろ

05.ギルド

06.イノセント

07.Flare

08.銀河鉄道

09.リトルブレイバー

10.才悩人応援歌

11.Aurora

12.ray

13.ファイター

14.メーデー

15.クロノスタシス

16.木漏れ日と一緒に

17.ガラスのブルース

18.くだらない唄

▼LIVE CD(初回仕様限定盤のみ)

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe LIVE CD

01.アカシア

02.Hello,world!

03.天体観測

04.なないろ

05.ギルド

06.イノセント

07.Flare

08.銀河鉄道

09.リトルブレイバー

10.才悩人応援歌

11.Aurora

12.ray

13.ファイター

14.メーデー

▼LIVE PHOTO BOOK(初回仕様限定盤のみ)

ステージでのパフォーマンスや舞台裏の様子まで追った全56ページのLIVE PHOTO BOOK

関連キーワード 音楽