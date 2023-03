今週(2023. 3/10~3/16)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で7.5%減となった。TOP100の初登場作は13作(先週14作)となった。

今週初登場で1位となったのは、TWICEの新作「SET ME FREE」(視聴回数564.4万回)。ディスコソングのテイストを取り入れたサウンド、歌詞の「自分の心を隠したくない」というメッセージや、手を縛った縄をかみちぎって自由になる様子を表した振り付けが印象的な楽曲だ。14位(先週17位)には1月に先行公開された英語シングル「MOONLIGHT SUNRISE」(同206.4万回)もランクイン。3月10日には、この2作が収録された12thミニアルバム『READY TO BE』をリリース。デビュー9年目の余裕と音楽への情熱を感じさせる同作を携えて、4月からは5度目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE」を開催する。ソウルを皮切りにオーストラリア、日本、北米の14都市で17公演を行う予定で、日本では5月に大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアムで行うことになっている。

2位(先週6位)に上昇したのはKing & Prince「ツキヨミ YouTube Edit」(同476.0万回)。先週より再生数を約100万再生伸ばし、公式YouTubeチャンネルのMVはこのほど累計1億回再生を突破した。メンバーの平野紫耀主演のTBS系金曜ドラマ『クロサギ』(22年10月期)の主題歌となった同曲は、大人の色気が漂うアップテンポなダンスナンバー。このほか18位には、永瀬廉出演のTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲「Life goes on (YouTube Edit)」(同188.1万回)、19位には「ichiban YouTube Edit」(同182.9万回)とTOP20に3作がランクインしている。

17位(先週28位)にアップしたのは、ダンス&ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー (short ver.)」(同201.2万回)。20年リリースのナンバーだが、22年のテレビ歌唱がきっかけで、首を横にスライドさせる“首振りダンス”がTiKToKで大流行。関連動画再生数が4億回を突破する大ヒットとなったことから、急きょミュージックビデオ(MV)が制作され、3月16日に公開された。昭和のノスタルジーを感じさせるMVでは、昭和の大スターたちの名場面をオマージュしたギミックも盛り込まれている。

30位に初登場したのは。NMIXXの新作「Young, Dumb, Stupid」(同133.3万回)。TWICEやStray Kidsが所属するJYPエンターテインメントから、昨年2月にデビューしたガールズグループで、本作は3月20日にリリースする1stミニアルバム『expergo』の収録曲。アルバムのタイトルはラテン語で“目覚める”の意。5月より初の海外ショーケースツアー「NICE TO MIXX YOU」を開催することが発表されており、5月2日(現地時間)の米シアトルを皮切りに、6月30日のフィリピン・マニラまで、北米8都市とアジア5地域で、計13回開催されることが決まっている。

