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NewJeans、デビュー1年で『サマソニ』初出演決定　ネットでは「まじかよ」「さすがに見たい」の声

2023年3月22日 13時07分 (3月22日 14時07分更新)
『SUMMER SONIC 2023』初出演が決定したNewJeans

『SUMMER SONIC 2023』初出演が決定したNewJeans

　韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）が、『SUMMER SONIC 2023』に初出演することが決定した。8月19日の東京（千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）公演のみ出演する。
【画像】BE:FIRST、ENHYPENも…『サマソニ』出演アーティスト一覧
　全員10代のNewJeansは、昨年7月に韓国でデビューしてわずか1年。今、最も勢いのあるガールズグループで、日本でも「Ditto」「OMG」などがヒットしているNewJeansが、早くも日本最大級の夏フェスに初登場となる。
　ネットでは「サマソニにニュジまじかよ」「にゅじサマソニ！！！！！」「にゅじがサマソニ来てくれるのめちゃくちゃ嬉しい」「にゅじはさすがに見たい」と興奮する声が続々。出演は東京公演のみとあり、「いやニュジ、大阪にも来てよ！」と関西のファンからは悲鳴があがっている。
■8月19日（土）／東京（千葉）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI　★
[Alexandros]
BE:FIRST　★
宇宙人 Cosmos People　★
ENHYPEN　★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans　★
PALE WAVES
SKY-HI　★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER　★
ほか
■8月20日（日）／東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS　★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY　★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
■8月19日（土）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS　★
マカロニえんぴつ
milet　★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
■8月20日（日）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI　★
岡崎体育　★
ケツメイシ　★
ずっと真夜中でいいのに。　★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI　★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER　★
WANIMA　★
ほか
★＝追加発表
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