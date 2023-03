『SUMMER SONIC 2023』初出演が決定したNewJeans

韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans(ニュージーンズ)が、『SUMMER SONIC 2023』に初出演することが決定した。8月19日の東京(千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)公演のみ出演する。

全員10代のNewJeansは、昨年7月に韓国でデビューしてわずか1年。今、最も勢いのあるガールズグループで、日本でも「Ditto」「OMG」などがヒットしているNewJeansが、早くも日本最大級の夏フェスに初登場となる。

ネットでは「サマソニにニュジまじかよ」「にゅじサマソニ!!!!!」「にゅじがサマソニ来てくれるのめちゃくちゃ嬉しい」「にゅじはさすがに見たい」と興奮する声が続々。出演は東京公演のみとあり、「いやニュジ、大阪にも来てよ!」と関西のファンからは悲鳴があがっている。

■8月19日(土)/東京(千葉)ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

BLUR

FALL OUT BOY

NIALL HORAN

THUNDERCAT

TWO DOOR CINEMA CLUB

WET LEG

YOASOBI 張惠妹 aMEI ★

[Alexandros]

BE:FIRST ★

宇宙人 Cosmos People ★

ENHYPEN ★

GABRIELS

HOLLY HUMBERSTONE

HONNE

NewJeans ★

PALE WAVES

SKY-HI ★

SLOWTHAI

落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★

ほか

■8月20日(日)/東京(千葉)・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

EVANESCENCE

THE KID LAROI

LANY

LAUV

AI

Awich

CIMAFUNK

FLO

INHALER

MAISIE PETERS ★

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY ★

Night Tempo feat. FANCYLABO

NOVA TWINS

THE SNUTS TREASURE

WILLOW

ほか

■8月19日(土)/大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

EVANESCENCE

THE KID LAROI

LANY

LAUV

AI

Awich

FLO

INHALER

MAISIE PETERS ★

マカロニえんぴつ

milet ★

Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS

TREASURE

WILLOW

ほか

■8月20日(日)/大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

BLUR

FALL OUT BOY

NIALL HORAN

THUNDERCAT

TWO DOOR CINEMA CLUB

WET LEG

YOASOBI 張惠妹 aMEI ★

岡崎体育 ★

ケツメイシ ★

ずっと真夜中でいいのに。 ★

BE:FIRST

ENHYPEN

GABRIELS

HOLLY HUMBERSTONE

HONNE

PALE WAVES

SKY-HI ★

落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★

WANIMA ★

ほか

★=追加発表

