NewJeans、デビュー1年で『サマソニ』初出演決定 ネットでは「まじかよ」「さすがに見たい」の声
2023年3月22日 13時07分 (3月22日 14時07分更新)
韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）が、『SUMMER SONIC 2023』に初出演することが決定した。8月19日の東京（千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）公演のみ出演する。
全員10代のNewJeansは、昨年7月に韓国でデビューしてわずか1年。今、最も勢いのあるガールズグループで、日本でも「Ditto」「OMG」などがヒットしているNewJeansが、早くも日本最大級の夏フェスに初登場となる。
ネットでは「サマソニにニュジまじかよ」「にゅじサマソニ！！！！！」「にゅじがサマソニ来てくれるのめちゃくちゃ嬉しい」「にゅじはさすがに見たい」と興奮する声が続々。出演は東京公演のみとあり、「いやニュジ、大阪にも来てよ！」と関西のファンからは悲鳴があがっている。
■8月19日（土）／東京（千葉）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
[Alexandros]
BE:FIRST ★
宇宙人 Cosmos People ★
ENHYPEN ★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans ★
PALE WAVES
SKY-HI ★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
ほか
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
[Alexandros]
BE:FIRST ★
宇宙人 Cosmos People ★
ENHYPEN ★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans ★
PALE WAVES
SKY-HI ★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
ほか
■8月20日（日）／東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY ★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY ★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
■8月19日（土）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
milet ★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
milet ★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
■8月20日（日）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
岡崎体育 ★
ケツメイシ ★
ずっと真夜中でいいのに。 ★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI ★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
WANIMA ★
ほか
★＝追加発表
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
岡崎体育 ★
ケツメイシ ★
ずっと真夜中でいいのに。 ★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI ★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
WANIMA ★
ほか
★＝追加発表
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