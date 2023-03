『SUMMER SONIC 2023』出演が発表されたENHYPEN

韓国の7人組グループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、『SUMMER SONIC 2023』に初出演することが決定した。8月19日に東京(千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)、8月20日に大阪(舞洲SONIC PARK/舞洲スポーツアイランド)公演の両日、日本の夏を盛り上げる。

ENHYPENが日本の夏フェスに出演するのは今回が初めて。ネットでは「サマソニにエナプきたーーー!!」「サマソニ!エナプ!行くしか!!!!」「汗かいて踊ってるエナプ見たいです」「野外でエナプ絶対かっこいい」と盛り上がりを見せている。

ENHYPENは昨年9月から今年2月にかけ、全世界12都市を回る初のワールドツアー(全22公演)を成功させた。日本では今年1月、自身初の京セラドーム大阪公演を含む8公演で全席ソールドアウト、合計14万人を動員し、勢いを加速させている。

■8月19日(土)/東京(千葉)ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

BLUR

FALL OUT BOY

NIALL HORAN

THUNDERCAT

TWO DOOR CINEMA CLUB

WET LEG

YOASOBI 張惠妹 aMEI ★

[Alexandros]

BE:FIRST ★

宇宙人 Cosmos People ★

ENHYPEN ★

GABRIELS

HOLLY HUMBERSTONE

HONNE

NewJeans ★

PALE WAVES

SKY-HI ★

SLOWTHAI

落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★

ほか

■8月20日(日)/東京(千葉)・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

EVANESCENCE

THE KID LAROI

LANY

LAUV

AI

Awich

CIMAFUNK

FLO

INHALER

MAISIE PETERS ★

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY ★

Night Tempo feat. FANCYLABO

NOVA TWINS

THE SNUTS TREASURE

WILLOW

ほか

■8月19日(土)/大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

EVANESCENCE

THE KID LAROI

LANY

LAUV

AI

Awich

FLO

INHALER

MAISIE PETERS ★

マカロニえんぴつ

milet ★

Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS

TREASURE

WILLOW

ほか

■8月20日(日)/大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

BLUR

FALL OUT BOY

NIALL HORAN

THUNDERCAT

TWO DOOR CINEMA CLUB

WET LEG

YOASOBI 張惠妹 aMEI ★

岡崎体育 ★

ケツメイシ ★

ずっと真夜中でいいのに。 ★

BE:FIRST

ENHYPEN

GABRIELS

HOLLY HUMBERSTONE

HONNE

PALE WAVES

SKY-HI ★

落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★

WANIMA ★

ほか

★=追加発表

