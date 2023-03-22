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ENHYPEN、『サマソニ』出演決定　日本の夏フェス初登場

2023年3月22日 13時00分 (3月22日 14時06分更新)
『SUMMER SONIC 2023』出演が発表されたENHYPEN

『SUMMER SONIC 2023』出演が発表されたENHYPEN

　韓国の7人組グループ・ENHYPEN（エンハイプン）が、『SUMMER SONIC 2023』に初出演することが決定した。8月19日に東京（千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）、8月20日に大阪（舞洲SONIC PARK／舞洲スポーツアイランド)公演の両日、日本の夏を盛り上げる。
【画像】BE:FIRST、NewJeansも…『サマソニ』出演アーティスト一覧
　ENHYPENが日本の夏フェスに出演するのは今回が初めて。ネットでは「サマソニにエナプきたーーー！！」「サマソニ！エナプ！行くしか！！！！」「汗かいて踊ってるエナプ見たいです」「野外でエナプ絶対かっこいい」と盛り上がりを見せている。
　ENHYPENは昨年9月から今年2月にかけ、全世界12都市を回る初のワールドツアー（全22公演）を成功させた。日本では今年1月、自身初の京セラドーム大阪公演を含む8公演で全席ソールドアウト、合計14万人を動員し、勢いを加速させている。
■8月19日（土）／東京（千葉）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI　★
[Alexandros]
BE:FIRST　★
宇宙人 Cosmos People　★
ENHYPEN　★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans　★
PALE WAVES
SKY-HI　★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER　★
ほか
■8月20日（日）／東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS　★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY　★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
■8月19日（土）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS　★
マカロニえんぴつ
milet　★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
■8月20日（日）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI　★
岡崎体育　★
ケツメイシ　★
ずっと真夜中でいいのに。　★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI　★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER　★
WANIMA　★
ほか
★＝追加発表
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