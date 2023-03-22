ENHYPEN、NewJeans『サマソニ』初出演決定 SKY-HI、BE:FIRSTら続々追加
2023年3月22日 12時16分 (3月22日 13時05分更新)
8月19・20日に開催される『SUMMER SONIC 2023』（千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪・舞洲スポーツアイランド）の第3弾追加出演アーティストが22日、発表され、韓国の7人組ボーイグループ・ENHYPEN、5人組ガールズグループ・NewJeansらの初出演が決定した。
ENHYPEN、SKY-HI、BE:FIRSTは、8月19日に千葉、8月20日に大阪に出演。NewJeansは8月19日の千葉のみ。8月20日の大阪公演には、ケツメイシ、WANIMA、岡崎体育が出演する。ずっと真夜中でいいのに。は、8月20日の大阪に加え、8月18日の千葉・ソニックマニア初出演が決定した。
■8月19日（土）／東京（千葉）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
[Alexandros]
BE:FIRST ★
宇宙人 Cosmos People ★
ENHYPEN ★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans ★
PALE WAVES
SKY-HI ★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
ほか
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
[Alexandros]
BE:FIRST ★
宇宙人 Cosmos People ★
ENHYPEN ★
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
NewJeans ★
PALE WAVES
SKY-HI ★
SLOWTHAI
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
ほか
■8月20日（日）／東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY ★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
CIMAFUNK
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
MY FIRST STORY ★
Night Tempo feat. FANCYLABO
NOVA TWINS
THE SNUTS TREASURE
WILLOW
ほか
■8月19日（土）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
milet ★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
KENDRICK LAMAR
LIAM GALLAGHER
EVANESCENCE
THE KID LAROI
LANY
LAUV
AI
Awich
FLO
INHALER
MAISIE PETERS ★
マカロニえんぴつ
milet ★
Night Tempo feat. FANCYLABO THE SNUTS
TREASURE
WILLOW
ほか
■8月20日（日）／大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
岡崎体育 ★
ケツメイシ ★
ずっと真夜中でいいのに。 ★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI ★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
WANIMA ★
ほか
★＝追加発表
BLUR
FALL OUT BOY
NIALL HORAN
THUNDERCAT
TWO DOOR CINEMA CLUB
WET LEG
YOASOBI 張惠妹 aMEI ★
岡崎体育 ★
ケツメイシ ★
ずっと真夜中でいいのに。 ★
BE:FIRST
ENHYPEN
GABRIELS
HOLLY HUMBERSTONE
HONNE
PALE WAVES
SKY-HI ★
落日飛車 SUNSET ROLLERCOSTER ★
WANIMA ★
ほか
★＝追加発表
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