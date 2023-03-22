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村神様は「5番三塁」侍ジャパンはメキシコ戦と同じスタメン、恐怖の9番ターナーは6番に【WBC決勝】

2023年3月22日 07時06分

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笑顔で打撃練習を見る大谷

笑顔で打撃練習を見る大谷

◇２１日ＷＢＣ決勝　日本―アメリカ（ローンデポ・パーク）
　両チームのスタメンが発表された。日本は前日のメキシコ戦と同じ。逆転サヨナラ打を打った村上は「５番・三塁」。アメリカは今大会４発と好調のターナーを９番から６番に上げた。
　【日本】
１番・中堅・ヌートバー
２番・右翼・近藤
３番・指名打者・大谷
４番・左翼・吉田
５番・三塁・村上
６番・一塁・岡本
７番・二塁・山田
８番・遊撃・源田
９番・捕手・中村
先発投手・今永
　【アメリカ】
１番・右翼・ベッツ
２番・中堅・トラウト
３番・一塁・ゴールドシュミット
４番・三塁・アレナド
５番・指名打者・シュワバー
６番・遊撃・ターナー
７番・捕手・リアルミュート
８番・左翼・マリンス
９番・二塁・アンダーソン
先発投手・ケリー

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