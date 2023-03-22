笑顔で打撃練習を見る大谷

◇２１日ＷＢＣ決勝 日本―アメリカ（ローンデポ・パーク）

両チームのスタメンが発表された。日本は前日のメキシコ戦と同じ。逆転サヨナラ打を打った村上は「５番・三塁」。アメリカは今大会４発と好調のターナーを９番から６番に上げた。

【日本】

１番・中堅・ヌートバー

２番・右翼・近藤

３番・指名打者・大谷

４番・左翼・吉田

５番・三塁・村上

６番・一塁・岡本

７番・二塁・山田

８番・遊撃・源田

９番・捕手・中村

先発投手・今永

【アメリカ】

１番・右翼・ベッツ

２番・中堅・トラウト

３番・一塁・ゴールドシュミット

４番・三塁・アレナド

５番・指名打者・シュワバー

６番・遊撃・ターナー

７番・捕手・リアルミュート

８番・左翼・マリンス

９番・二塁・アンダーソン

先発投手・ケリー

