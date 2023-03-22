村神様は「5番三塁」侍ジャパンはメキシコ戦と同じスタメン、恐怖の9番ターナーは6番に【WBC決勝】
2023年3月22日 07時06分
◇２１日ＷＢＣ決勝 日本―アメリカ（ローンデポ・パーク）
両チームのスタメンが発表された。日本は前日のメキシコ戦と同じ。逆転サヨナラ打を打った村上は「５番・三塁」。アメリカは今大会４発と好調のターナーを９番から６番に上げた。
【日本】
１番・中堅・ヌートバー
２番・右翼・近藤
３番・指名打者・大谷
４番・左翼・吉田
５番・三塁・村上
６番・一塁・岡本
７番・二塁・山田
８番・遊撃・源田
９番・捕手・中村
先発投手・今永
１番・中堅・ヌートバー
２番・右翼・近藤
３番・指名打者・大谷
４番・左翼・吉田
５番・三塁・村上
６番・一塁・岡本
７番・二塁・山田
８番・遊撃・源田
９番・捕手・中村
先発投手・今永
【アメリカ】
１番・右翼・ベッツ
２番・中堅・トラウト
３番・一塁・ゴールドシュミット
４番・三塁・アレナド
５番・指名打者・シュワバー
６番・遊撃・ターナー
７番・捕手・リアルミュート
８番・左翼・マリンス
９番・二塁・アンダーソン
先発投手・ケリー
１番・右翼・ベッツ
２番・中堅・トラウト
３番・一塁・ゴールドシュミット
４番・三塁・アレナド
５番・指名打者・シュワバー
６番・遊撃・ターナー
７番・捕手・リアルミュート
８番・左翼・マリンス
９番・二塁・アンダーソン
先発投手・ケリー
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