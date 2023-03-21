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【フィギュアスケート】GPシリーズ全6戦とGPファイナル日程発表 第6戦NHK杯は11月24日開幕

2023年3月21日 22時43分

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GPファイナル覇者の宇野昌磨

GPファイナル覇者の宇野昌磨

　国際スケート連盟（ISU）は21日、2023～24年シーズンに開催するフィギュアのグランプリ（GP）シリーズ全6戦とGPファイナルの日程を発表した。日程と開催都市は次の通り。
▽第1戦　スケートアメリカ　10月20～22日　開催地未定
▽第2戦　スケートカナダ　10月27～29日　バンクーバー
▽第3戦　フランス杯　11月3～5日　アンジェ
▽第4戦　中国杯　11月10～12日　重慶
▽第5戦　フィンランド大会　11月17～19日　エスポー
▽第6戦　NHK杯　11月24～26日　大阪
▽ファイナル　12月7～10日　北京（ジュニア・GPファイナルも併催）

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