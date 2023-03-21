【フィギュアスケート】GPシリーズ全6戦とGPファイナル日程発表 第6戦NHK杯は11月24日開幕
2023年3月21日 22時43分
国際スケート連盟（ISU）は21日、2023～24年シーズンに開催するフィギュアのグランプリ（GP）シリーズ全6戦とGPファイナルの日程を発表した。日程と開催都市は次の通り。
▽第1戦 スケートアメリカ 10月20～22日 開催地未定
▽第2戦 スケートカナダ 10月27～29日 バンクーバー
▽第3戦 フランス杯 11月3～5日 アンジェ
▽第4戦 中国杯 11月10～12日 重慶
▽第5戦 フィンランド大会 11月17～19日 エスポー
▽第6戦 NHK杯 11月24～26日 大阪
▽ファイナル 12月7～10日 北京（ジュニア・GPファイナルも併催）
▽第2戦 スケートカナダ 10月27～29日 バンクーバー
▽第3戦 フランス杯 11月3～5日 アンジェ
▽第4戦 中国杯 11月10～12日 重慶
▽第5戦 フィンランド大会 11月17～19日 エスポー
▽第6戦 NHK杯 11月24～26日 大阪
▽ファイナル 12月7～10日 北京（ジュニア・GPファイナルも併催）
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