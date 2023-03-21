川口春奈 （C）ORICON NewS inc.

俳優の福原遥がヒロインを務める、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（月～土 前8：00 総合／前 7：30 BS4K・BSプレミアム※土曜日は1週間の振り返り）の公式インスタグラムが、21日までに更新された。

公式インスタグラムは「3人同じシーンはなかったのですが、みじょか二人と記念撮影！」と投稿し、福原遥、赤楚衛二、川口春奈のオフショットを添えた。川口は、第115回（16日放送）に祥子（高畑淳子）の仕事を手伝ってきた若者・野口若葉役で登場したものの、舞（福原）と貴司（赤楚）との共演シーンは描かれなかった。

ファンからは「まさに旬なお3人 貴重なオフショットありがとうございます 川口春奈さんのご登場サプライズ過ぎてビックリしました！ こういうサプライズは大好きです」「みじょか3人の貴重な記念撮影、ありがとうございます！」「貴重なオフショット 3人とも可愛くて美しくてキラキラ」などの声が寄せられている。

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