日テレ音楽特番『Premium Music』曲目発表 22日4時間放送
2023年3月21日 04時00分 (3月21日 06時05分更新)
King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の芳根京子がMCを務め、日本テレビ系で22日に4時間生放送される音楽特番『Premium Music 2023』（後7：00～10：54）出演アーティストの曲目が21日、解禁となった。
今回で4回目を迎える『Premium Music』では、出演者たちが時代を超えて愛されるプレミアムな曲を披露。AKB48は「フライングゲット」、織田哲郎は「いつまでも変わらぬ愛を」、斉藤和義は「ずっと好きだったんだぜ」、TRFは「EZ DO DANCE -Version. 2023-」、T.M.Revolutionは「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」、PUFFYは「愛のしるし」、B.B.クィーンズは「おどるポンポコリン」をそれぞれ披露する。
元・光GENJIの内海光司と佐藤アツヒロのユニット・U＆Sと、HiHi Jets（ジャニーズJr.）は、光GENJIの「ガラスの十代」を披露。X JAPANのYOSHIKIがバンドとダンス＆ボーカルを発掘するオーディション『YOSHIKI SUPER STAR PROJECT X』から誕生したXYは、デビュー曲「Crazy Love」をバンドメンバーとダンス＆ボーカルメンバーの全員でテレビ初パフォーマンスする。
企画として「90年代ヒストリー」「ジャニーズ主演ドラマソングメドレー」「都道府県No.1アーティスト」「King & Princeのドラマソングスペシャルメドレー！」「みんな踊ったダンスメドレー」「話題のジャンボリミッキーでスペシャルステージ」が用意されている。
■『Premium Music 2023』出演者
▼出演アーティスト
AKB48
XY
織田哲郎
King & Prince
斉藤和義
ジャニーズWEST
TRF
T.M.Revolution
HiHi Jets（ジャニーズJr.）
PUFFY
B.B.クィーンズ
U＆S
※50音順
▼出演アーティスト
AKB48
XY
織田哲郎
King & Prince
斉藤和義
ジャニーズWEST
TRF
T.M.Revolution
HiHi Jets（ジャニーズJr.）
PUFFY
B.B.クィーンズ
U＆S
※50音順
▼MC
永瀬廉（King & Prince）、芳根京子
永瀬廉（King & Prince）、芳根京子
▼進行
徳島えりか（日本テレビアナウンサー）、岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）
徳島えりか（日本テレビアナウンサー）、岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）
キンプリ永瀬廉“音楽番組初MC”芳根京子とタッグ 『Premium Music 2023』3・22に4時間生放送へ
キンプリ、“ジャンボリミッキー”でSPコラボ 『Premium Music 2023』で夢のステージ
ジャニーズWEST『Premium Music』初登場 AKB48、斉藤和義、TRF、T.M.Revolution、PUFFYら出演アーティスト発表
YOSHIKI＆XY『Premium Music 2023』で“一夜限り”の特別ステージ SP映像と生パフォーマンスが融合
『Premium Music』PUFFY＆TRFの結成秘話をドラマ化 工藤美桜＆松村沙友理、須賀健太は小室哲哉に
キンプリ、“ジャンボリミッキー”でSPコラボ 『Premium Music 2023』で夢のステージ
ジャニーズWEST『Premium Music』初登場 AKB48、斉藤和義、TRF、T.M.Revolution、PUFFYら出演アーティスト発表
YOSHIKI＆XY『Premium Music 2023』で“一夜限り”の特別ステージ SP映像と生パフォーマンスが融合
『Premium Music』PUFFY＆TRFの結成秘話をドラマ化 工藤美桜＆松村沙友理、須賀健太は小室哲哉に
おすすめ情報