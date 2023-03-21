3月22日放送『Premium Music 2023』（C）日本テレビ

King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の芳根京子がMCを務め、日本テレビ系で22日に4時間生放送される音楽特番『Premium Music 2023』（後7：00～10：54）出演アーティストの曲目が21日、解禁となった。

今回で4回目を迎える『Premium Music』では、出演者たちが時代を超えて愛されるプレミアムな曲を披露。AKB48は「フライングゲット」、織田哲郎は「いつまでも変わらぬ愛を」、斉藤和義は「ずっと好きだったんだぜ」、TRFは「EZ DO DANCE -Version. 2023-」、T.M.Revolutionは「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」、PUFFYは「愛のしるし」、B.B.クィーンズは「おどるポンポコリン」をそれぞれ披露する。

元・光GENJIの内海光司と佐藤アツヒロのユニット・U＆Sと、HiHi Jets（ジャニーズJr.）は、光GENJIの「ガラスの十代」を披露。X JAPANのYOSHIKIがバンドとダンス＆ボーカルを発掘するオーディション『YOSHIKI SUPER STAR PROJECT X』から誕生したXYは、デビュー曲「Crazy Love」をバンドメンバーとダンス＆ボーカルメンバーの全員でテレビ初パフォーマンスする。

企画として「90年代ヒストリー」「ジャニーズ主演ドラマソングメドレー」「都道府県No.1アーティスト」「King & Princeのドラマソングスペシャルメドレー！」「みんな踊ったダンスメドレー」「話題のジャンボリミッキーでスペシャルステージ」が用意されている。

■『Premium Music 2023』出演者

▼出演アーティスト

AKB48

XY

織田哲郎

King & Prince

斉藤和義

ジャニーズWEST

TRF

T.M.Revolution

HiHi Jets（ジャニーズJr.）

PUFFY

B.B.クィーンズ

U＆S

※50音順

▼MC

永瀬廉（King & Prince）、芳根京子

▼進行

徳島えりか（日本テレビアナウンサー）、岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）

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