『RIZIN.41』公開練習を行った堀江圭功 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)に出場する堀江圭功が20日、東京・赤坂の自身が所属するジム「ALLIANCE TOKYO」で公開練習を行った。

堀江は2021年3月からRIZINに参戦し、同年11月の『RIZIN TRIGGER 1st』の中田大貴戦まで3連勝を記録していたが、右の拳の怪我により戦線離脱。今回のヴガール・ケラモフ戦が1年半ぶりの試合となる。

復帰戦まで2週間を切った現在のコンディションを聞かれると「バッチリですね。過去最高です。自分らしい打撃の多い試合を見せたい」と自信たっぷり。試合のない期間についても「プラスしかなくて、試合がなくて辛いという気持ちはなかった。ずっと追い込んでいたからスタミナも増えたと思うし、組みの部分とかも含めてMMAが強くなったと思える」と手応えを明かす。

今大会のポスターで大きく写真が使われ、強豪のケラモフとの試合ということで、RIZINからの期待も大きくファンも注目しているが「あんまり考えてなかったです(笑)」と天然な一言も。ケラモフのフィジカルの強さや反応のスピードを警戒しながらも「自分のフィジカルも負けていないし、自分のほうが強いとも思っている」と胸を張った。

バンタム級のベルトに挑戦するため、「自分よりもランキングが上だと思えるケラモフ選手と戦いたかった」と語るが、同大会で行われるカイル・アグォンVS萩原京平戦や、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 YOYOGI』での牛久絢太郎VS朝倉未来戦、斎藤裕VS平本蓮戦など、同じフェザー級の試合には「対抗意識はない。自分とケラモフ選手の試合しか考えていない」と、眼前の試合に集中力を高めていた。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

