4回のグラミー賞ノミネート、3回のビルボード・ミュージック・アワード受賞など、実績を重ねてきたヒットメーカーであるチャーリー・プースが、25日に無料オンラインイベントを開催。その追加情報が発表された。

無料オンラインイベント『humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience (available in select territories)』は、チャーリー・プース公式ファンコミュニケーションプラットフォーム「humy」にて開催。追加情報として、イベント冒頭10分間を、登録者数2180万人超え(2023年3月時点)のチャーリー・プース公式YouTubeチャンネルで同時生配信することが決定した。

同イベントでは、第37回日本ゴールド・ディスク大賞を受賞したBTSのJung Kookとコラボしたヒット曲「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)」や、現在Tiktokでもバズっている「I Don’t Think That I Like Her」をはじめ、数々のヒットソングから、ファンからの事前投票を元に披露楽曲を決定。ほか、事前にファンから募集した質問に回答するなど、このイベントでしか聞けないトークも飛び出しそうだ。

無料オンラインイベント『humy presents: the Charlie Puth Livestream Experience (available in select territories)』は、3月25日(土)12:00からスタート。「humy」に登録すると無料で視聴できる。

