ディズニープラスが「AnimeJapan 2023」に初出展。ブーススペシャルイベント詳細を発表（C） 2023 Disney

今週末25日～26日に東京ビッグサイトで行われる世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2023」に、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」が初めてブースを出展。当該ブースでは、ディズニープラス オリジナルアニメや、世界見放題独占配信作品のアニメを中心とした展示に加えて、この日限りの合計20人の声優が登壇するイベントも予定されている。

ブースイベントには、『異修羅』、『SYNDUALITY』、『天国大魔境』、『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編、『はたらく魔王さま！！』、『ワンダーハッチ -空飛ぶ竜の島-』、見放題で独占配信中と配信予定の作品のキャスト陣に加えて、これまでのディズニー作品に携わってきた声優が参加予定。

ブースステージを会場で観覧するには整理券（※）が必要となるほか、YouTubeとニコニコ動画で生配信も行う（※＝当日会場にて先着順にて配布予定、抽選制に変更の可能性もあり）。スケジュールと登壇予定者は以下のとおり。

■3月25日（土）後2：00～3：00

『ディズニーっコらぢお出張版inAnimeJapan2023』 第1部

ゲスト：梶裕貴（『異修羅』）、上田麗奈（『異修羅』）、三ツ矢雄二、森川智之

MC：内田夕夜、汐谷文康

■3月25日（土）後3：15～3：55

『ディズニーっコらぢお出張版inAnimeJapan2023』 第2部

ゲスト：津田健次郎（『ワンダーハッチ -空飛ぶ竜の島-』）、武内駿輔（『ワンダーハッチ -空飛ぶ竜の島-』）、三ツ矢雄二

MC：諏訪部順一

■3月25日（土）後4：10～4：50

『ディズニーっコらぢお出張版inAnimeJapan2023』 第3部

ゲスト：千本木彩花（『天国大魔境』）、福圓美里（『天国大魔境』）、松岡美里（『天国大魔境』）、武内駿輔（『天国大魔境』）

MC：諏訪部順一

■3月26日（日）後1：45～300

ディズニープラス アニメラインナップステージ Part1

ゲスト：逢坂良太（『はたらく魔王さま！！』）日笠陽子（『はたらく魔王さま！！』）、小野友樹（『はたらく魔王さま！！』）、大塚剛央（『SYNDUALITY』）、古賀葵（『SYNDUALITY』）

スペシャルサポーター：岩井勇気（ハライチ）

MC：青木源太

■3月26日（日）後4：15～4：55

ディズニープラス アニメラインナップステージ Part2

ゲスト：新祐樹（『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編）、狩野翔（『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編）、畠中祐（『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編）

MC：青木源太

※上記出演者は途中参加／途中退席／急きょ変更の可能性あり。

■ディズニープラスブース ステージ生配信URL

3月25日（土）

YouTube：https://youtube.com/live/9N1CvXMgz-Y

ニコニコ動画：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340556776

3月26日（日）

YouTube：https://youtube.com/live/aObu8KN3WN0

ニコニコ動画：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340557019

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