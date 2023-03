スターバックスコーヒージャパン(スタバ)は、スヌーピーをはじめとするキャラクターで人気の新聞コミック「PEANUTS」と再びコラボレーションする。昨年9月に初コラボを発表し、大きな話題となった。今回のテーマは“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE”(しあわせは、そのままのきみでいること)。自分らしさや多様性をメッセージに込めたカラフルなグッズが3月22日より登場する。

「STARBUCKS×PEANUTSコラボレーション#2」は、個性豊かなPEANUTSの仲間とともに“自分らしさ”や“多様性”を伝えるメッセージ、色鮮やかなカラーを用いたデザインで、7つのストーリーを届けていく。3月22日よりスターバックス オンラインストアにて販売するコラボグッズには、タンブラー、グラスマグ、スターバックス カードがラインナップ。

イエローのボトルにグリーンのフタを合わせた『ステンレスプチボトル イエロー PEANUTS Lucy 200ml』は、“HAPPINESS IS EXPRESSING HOW YOU FEEL.(しあわせは、ありのままの気持ちをあらわすこと)”のメッセージに、お互いの気持ちを表現し合うスヌーピーとルーシーのアートワークが描かれている。

販売時間は前後する可能性があるが、オンラインストア販売時間は22日6時頃を予定。商品はなくなり次第終了となる。また、同月29日からは第2弾グッズの発売が予定されている。

(c)2023Peanuts Worldwide LLC

