SUPER JUNIOR、3年ぶり“スパショ”で3万人熱狂「まだまだこんな大きな会場で歌える人気歌手」
2023年3月20日 12時17分 (3月20日 13時06分更新)
韓国のマルチエンタテインメントグループ・SUPER JUNIORが19日、埼玉・ベルーナドームで約3年ぶりとなるワールドツアーの日本公演『SUPER JUNIOR WORLD TOUR -SUPER SHOW 9 ： ROAD in JAPAN』を開催し、前日とあわせて2日間計6万人を熱狂させた。
3年ぶりの『SUPER SHOW』（通称スパショ）にファンの熱気が高まるなか、メンバーそれぞれが赤い紐に吊るされたような演出の「Burn The Floor」からスタート。続く「The Crown」で一気にSUPER JUNIORの世界にいざなった。
日本初パフォーマンスとなる「Ticky Tocky」や「Paradox」など新曲も多数披露。「Black Suit」や「SORRY, SORRY」などの人気曲でも魅了していく。
ウニョクは「SUPER SHOW 9ツアーの最後を皆さんとご一緒できて、本当にうれしかったし、まだまだこんな大きな会場で歌える人気歌手（笑）にしてくださり、本当にありがとうございます！皆さんのおかげでできました」と笑いを交えてファンに感謝。「これからも応援してください」と伝えると、最後は日本オリジナル曲「★BAMBINA★」でスパショ9を締めくくった。
5月24日には、メンバーのイェソンが日本オリジナルミニアルバムをリリースし、6月に来日公演『SUPER JUNIOR-YESUNG Special Live（仮）』を行う。
■『SUPER JUNIOR WORLD TOUR -SUPER SHOW 9 : ROAD in JAPAN』
01. Burn The Floor
02. The Crown
03. SUPER〜Mr. Simple ※
04. Ticky Tocky〜Paradox〜Mystery ※
05. 2YA2YAO!
06. If only you
07. Believe
08. My Wish ※
09. Callin'
10. Celebrate
11. SPY + ロクゴ! + MAMACITA-AYAYA-
12. House Party
13. Everyday
14. Wonder Boy + Let’s Dance
15. Devil
16. Mango（3/18公演のみ）※
17. B.A.D＋Danger
18. Black Suit
19. SORRY,SORRY
20. BONAMANA
【アンコール】
21. More Days with You ※
22. Walkin’
23. ★BAMBINA★
※＝初披露
01. Burn The Floor
02. The Crown
03. SUPER〜Mr. Simple ※
04. Ticky Tocky〜Paradox〜Mystery ※
05. 2YA2YAO!
06. If only you
07. Believe
08. My Wish ※
09. Callin'
10. Celebrate
11. SPY + ロクゴ! + MAMACITA-AYAYA-
12. House Party
13. Everyday
14. Wonder Boy + Let’s Dance
15. Devil
16. Mango（3/18公演のみ）※
17. B.A.D＋Danger
18. Black Suit
19. SORRY,SORRY
20. BONAMANA
【アンコール】
21. More Days with You ※
22. Walkin’
23. ★BAMBINA★
※＝初披露
【動画】「冬のリョウクをお見逃しなく！」12月の追加公演に向けコメント到着
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