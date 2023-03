『SUPER JUNIOR WORLD TOUR -SUPER SHOW 9 : ROAD in JAPAN』より 撮影:石井亜希(田中聖太郎写真事務所)

韓国のマルチエンタテインメントグループ・SUPER JUNIORが19日、埼玉・ベルーナドームで約3年ぶりとなるワールドツアーの日本公演『SUPER JUNIOR WORLD TOUR -SUPER SHOW 9 : ROAD in JAPAN』を開催し、前日とあわせて2日間計6万人を熱狂させた。

3年ぶりの『SUPER SHOW』(通称スパショ)にファンの熱気が高まるなか、メンバーそれぞれが赤い紐に吊るされたような演出の「Burn The Floor」からスタート。続く「The Crown」で一気にSUPER JUNIORの世界にいざなった。

日本初パフォーマンスとなる「Ticky Tocky」や「Paradox」など新曲も多数披露。「Black Suit」や「SORRY, SORRY」などの人気曲でも魅了していく。

ウニョクは「SUPER SHOW 9ツアーの最後を皆さんとご一緒できて、本当にうれしかったし、まだまだこんな大きな会場で歌える人気歌手(笑)にしてくださり、本当にありがとうございます!皆さんのおかげでできました」と笑いを交えてファンに感謝。「これからも応援してください」と伝えると、最後は日本オリジナル曲「★BAMBINA★」でスパショ9を締めくくった。

5月24日には、メンバーのイェソンが日本オリジナルミニアルバムをリリースし、6月に来日公演『SUPER JUNIOR-YESUNG Special Live(仮)』を行う。

■『SUPER JUNIOR WORLD TOUR -SUPER SHOW 9 : ROAD in JAPAN』

01. Burn The Floor

02. The Crown

03. SUPER〜Mr. Simple ※

04. Ticky Tocky〜Paradox〜Mystery ※

05. 2YA2YAO!

06. If only you

07. Believe

08. My Wish ※

09. Callin'

10. Celebrate

11. SPY + ロクゴ! + MAMACITA-AYAYA-

12. House Party

13. Everyday

14. Wonder Boy + Let’s Dance

15. Devil

16. Mango(3/18公演のみ)※

17. B.A.D+Danger

18. Black Suit

19. SORRY,SORRY

20. BONAMANA

【アンコール】

21. More Days with You ※

22. Walkin’

23. ★BAMBINA★

※=初披露

関連キーワード 音楽