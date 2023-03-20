『KCON JAPAN』2次ラインナップ発表 LE SSERAFIM、ITZY、INIら5組
2023年3月20日 11時31分 (3月20日 14時06分更新)
世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON』の日本公演『KCON 2023 JAPAN』（5月12～14日、千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト2次ラインナップが20日、発表された。
第2弾で発表されたのは、ATBO、INI、ITZY、LE SSERAFIM、YENAの5組。昨年5月に韓国でデビューし、大みそかの『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たしたLE SSERAFIM、世界16の地域でデビュー後初のワールドツアー『ITZY THE 1ST WORLD TOUR ＜CHECKMATE＞』を行い、今年2月には初の単独日本公演を成功させたITZY、ソロとしては初の『KCON JAPAN』出演となるIZ*ONE出身のYENA、全国4都市5会場で開催した初のアリーナツアーで約12万人を動員したINI、実力派ルーキー・ATBOが盛り上げる。
3次ラインナップは27日に発表予定。
■『KCON 2023 JAPAN』出演アーティスト
▼1次ラインナップ
AB6IX
ATEEZ
ENHYPEN
iKON
JO1
Kep1er
STAYC
THE BOYZ
VIVIZ
xikers
&TEAM
▼1次ラインナップ
AB6IX
ATEEZ
ENHYPEN
iKON
JO1
Kep1er
STAYC
THE BOYZ
VIVIZ
xikers
&TEAM
▼2次ラインナップ
ATBO
INI
ITZY
LE SSERAFIM
YENA
ほか ※アーティスト名はアルファベット順→記号順
ATBO
INI
ITZY
LE SSERAFIM
YENA
ほか ※アーティスト名はアルファベット順→記号順
『KCON JAPAN』1次ラインナップ発表 ENHYPEN、JO1、THE BOYZ、Kep1er、&TEAMら11組
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