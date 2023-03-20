全国の強豪が集う「春の高校伊那駅伝」が１９日、伊那市で開かれ、男子は須磨学園（兵庫）が初優勝、女子は立命館宇治（京都）が１０年ぶり１５回目の優勝を飾った。県勢では、男子は佐久長聖の８位、女子は長野東の３位が最高だった。 （清水大輔）

県内外から男子１２４チーム、女子６３チームが出場。男子は６区間４２・１９５キロ、女子は５区間２１・０９７５キロで競い、伊那市陸上競技場を発着点に、中心市街地や田園地帯を走り抜けた。

連覇を狙った佐久長聖は、エースが体調不良で欠場。１区で７位、２区で１０位と出遅れた。３区の山口竣平選手（２年）が区間新記録の力走で５位まで順位を上げ、終盤まで先頭集団を懸命に追ったが、及ばなかった。

アンカーの小林亮太選手（２年）は「声援に応えられず、悔しい気持ちでいっぱい」と声を詰まらせた。高見沢勝監督は「チーム力の底上げが必要。次の大会に向け、また一から鍛え直したい」と前を向いた。

長野東は１区の窪田舞選手（１年）が２位でたすきをつなぐ好スタート。２区で５位まで順位を下げたが、３区の名和夏乃子選手（２年）が２位まで巻き返し、その後も３位をキープした。

窪田選手は「序盤になるべく前に出て、流れを作りたかった。良い手応えを得られたので、次につなげたい」と話し、アンカーの長井彩華選手（２年）は「自分たちらしい走りができた」と晴れやかな表情だった。

◇結果は次の通り

【男子総合】（１）須磨学園・兵庫（福冨、折田、堀野、長谷川、三浦、高田）２時間７分４８秒（２）埼玉栄・埼玉（３）大牟田・福岡（４）倉敷・岡山（５）洛南・京都（６）東農大二・群馬（７）出水中央・鹿児島（８）佐久長聖（浜口、篠、山口、遠藤、小名、小林）２時間１０分３０秒

【男子総合区間賞】▽１区 （１）飯田翔大（出水中央・鹿児島）２２分５４秒（２）成合洸琉（宮崎日大・宮崎）２２分５５秒（３）谷本昂士郎（大牟田・福岡）２２分５７秒＝以上区間新▽２区 （１）折田壮太（須磨学園・兵庫）２２分３０秒（２）松井海斗（埼玉栄・埼玉）２２分４１秒＝以上区間新▽３区 山口竣平（佐久長聖）２２分２４秒＝区間新▽４区 玉目陸（出水中央・鹿児島）２６分１１秒▽５区 エリウッドカヒガ（仙台育英・宮城）１４分８秒▽６区 山上勇希（大牟田・福岡）１６分４３秒

【男子県内学校対抗】（１）佐久長聖２時間１０分３０秒（２）上田西（３）長野日大（４）伊那北（５）飯山（６）松本県ケ丘

【男子県内対抗区間賞】▽１区 浜口大和（佐久長聖）２３分１７秒▽２区 篠和真（同）２３分５１秒▽３区 山口竣平（同）２２分２４秒▽４区 遠藤大成（同）２７分４８秒▽５区 小名祐志（同）１５分１８秒▽６区 小林亮太（同）１７分５２秒

【伊藤国光杯】山口竣平

【女子総合】（１）立命館宇治・京都（深田、大西、山本、池田、広瀬）１時間１０分４１秒（２）仙台育英・宮城（３）長野東（窪田、下嶋、名和、橋詰、長井）１時間１３分１８秒（４）大阪薫英女学院・大阪（５）学法石川・福島（６）旭川龍谷・北海道（７）北九州市立・福岡（８）豊田大谷・愛知

【女子総合区間賞】▽１区 山田桃子（学法石川・福島）１９分２４秒▽２区 大西桃花（立命館宇治・京都）８分１３秒▽３区 山本釉未（同）１４分４９秒▽４区 池田悠音（同）１５分３６秒▽５区 広瀬梛（同）１２分３４秒

【女子県内学校対抗】（１）長野東１時間１３分１８秒（２）長野（３）伊那西

【女子県内対抗区間賞】▽１区 窪田舞（長野東）１９分２７秒▽２区 下嶋優菜（同）８分４２秒▽３区 名和夏乃子（同）１４分５２秒▽４区 橋詰史歩（同）１６分５７秒▽５区 長井彩華（同）１３分２０秒

【伊藤国光杯】名和夏乃子