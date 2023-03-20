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藤浪４回２／３を１安打１失点　大リーグ、オープン戦

2023年3月20日 08時54分 (3月20日 09時05分更新)
　ドジャース戦に先発し、４回２／３を１失点で勝利投手になったアスレチックス・藤浪＝グレンデール（共同）

　ドジャース戦に先発し、４回２／３を１失点で勝利投手になったアスレチックス・藤浪＝グレンデール（共同）

　▽ドジャース―アスレチックス（１９日・グレンデール）
　アスレチックスの藤浪は先発し、４回２／３を１安打１失点、４三振５四球１暴投で勝利投手になった。試合は６―３だった。（共同）

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