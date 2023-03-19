millennium parade×椎名林檎、アニメ『地獄楽』OP「Ｗ●ＲＫ」5・17CD化 コラボ曲「２〇４５」も収録
2023年3月19日 16時15分 (3月19日 17時06分更新)
King Gnuの常田大希が率いるmillennium paradeがシンガー・ソングライターの椎名林檎をゲストに迎えて制作したテレビ東京系アニメ『地獄楽』（毎週土曜 後11：00）のオープニングテーマ「Ｗ●ＲＫ」が、5月17日にCD化されることが決定し、アートワークが解禁となった。アニメ初回放送日の4月1日に先行配信することも決まった。
millennium parade×椎名林檎名義でリリースするCDには「Ｗ●ＲＫ」のほか、2019年ごろから制作が始まり、これまで温めてきた、常田大希作曲、椎名林檎作詞・歌唱のコラボレーション楽曲「２〇４５」がカップリング曲として収録される。アートワークは、常田と椎名に共通する象徴的な拡声器をモチーフとし、カバーとバックカバーが対のデザインになっている。
初回限定盤の付属Blu-rayには、2021年に東京ガーデンシアターで開催し、チケットが即日即完となったワンマンライブ『millennium parade Live 2021 “THE MILLENNIUM PARADE”』が全編収録される。きょう19日からCDの予約がスタート。店舗別特典の絵柄は近日公開となる。
■millennium parade × 椎名林檎「Ｗ●ＲＫ / ２〇４５」
▼CD
01. Ｗ●ＲＫ
02. ２〇４５
▼CD
01. Ｗ●ＲＫ
02. ２〇４５
▼Blu-ray（初回生産限定盤のみ）
【millennium parade Live 2021 “THE MILLENNIUM PARADE” at TOKYO GARDEN THEATER】
01. NEHAN
02. Fly with me
03. Bon Dance
04. SNIP
05. Veil
06. www
07. Stay!!!
08. Philip
09. Dark
10. Slumberland
11. Trepanation
12. Plankton
13. lost and found
14. Fireworks and flying sparks
15. FAMILIA
16. U
17. matsuri no ato
18. 2992
19. Call me
【millennium parade Live 2021 “THE MILLENNIUM PARADE” at TOKYO GARDEN THEATER】
01. NEHAN
02. Fly with me
03. Bon Dance
04. SNIP
05. Veil
06. www
07. Stay!!!
08. Philip
09. Dark
10. Slumberland
11. Trepanation
12. Plankton
13. lost and found
14. Fireworks and flying sparks
15. FAMILIA
16. U
17. matsuri no ato
18. 2992
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