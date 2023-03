フジテレビ系『名曲!ジェネチェンFES―世代を入れ替えてヒットソングを歌いまくれ!―』が、18日午後9時より放送される。

同番組は、一般人のアンケートをもとに「昭和・平成&令和 記憶に残るドラマ&映画ヒットソングベスト10」をランキング方式で紹介。そして、昭和・平成から活躍し続けているレジェンド世代の芸能人に令和の名曲ランキングを、これからの時代を駆け上がっていくニュージェネレーション世代の芸能人に昭和・平成の名曲ランキングを、各世代の名曲ランキングをチェンジして歌う新たな歌番組。

MCはヒロミ、松嶋尚美、EXIT(りんたろー。、兼近大樹)が務める。また、レジェンド世代の芸能人「レジェンドチーム」のリーダーを松嶋が担当し、ニュージェネレーション世代の芸能人「ニュージェネレーションチーム」のリーダーをEXITが担当する。

1人目は、高音ボイスの歌姫・小柳ゆきが優里の「ベテルギウス」を熱唱。「音域がすごく広くて歌うのが大変」「男性ならではの力強さがあり、(私は)女性なのでどういうふうに表現できるか…と思っています」と心境を語る小柳が魂のこもった力強い歌声で見事に令和の名曲を歌い上げる。そして、CHEMISTRYの川畑要は、大ヒット映画『天気の子』の主題歌であるRADWIMPSの「愛にできることはまだあるかい」を歌唱。さらに、『ミステリと言う勿れ』の主題歌であるKing Gnuの「カメレオン」を早見優が熱唱する。さらに一夜限りのスペシャルコラボとして、ピアニスト・五条院凌も緊急参戦。早見×五条院の本番組でしか見られない粋な演出にも注目だ。

その後も、FIELD OF VIEWの浅岡雄也が、全世界興行収入319億円を突破した大ヒット映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌であるAdoの「新時代」を披露する。また、叶姉妹の叶美香が参戦し、意外な人物の登場に一同、騒然。美香が歌うのは、Offcial髭男dismの「Pretender」。なかなか聞くことのできない美香の貴重な歌唱姿と伸びのある歌声に「美香様~!」「すごい!」と大盛り上がりし、会場の温度は一気にヒートアップ。また、社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『silent』の主題歌でもあるOffcial髭男dismの

Subtitle」を平成のポップスター・中西圭三が熱唱する。

そのほか、沖縄県出身の4人組・ダンスボーカルグループのMAXがTikTokでも大バズリしたSEKAI NO OWARIの「Habit」をキレキレダンスとともに披露。アンミカが米津玄師の「感電」を、ダイアモンド☆ユカイが菅田将暉の「まちがいさがし」を、シンガー・ソングライターのGAOがハスキーボイスでLiSAの「炎」を歌い上げ、会場のボルテージを高める。

山下真司主演のスポ根ドラマ『スクール☆ウォーズ』の主題歌である麻倉未稀の『ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO』をシンガー・ソングライター・足立佳奈が歌う。「アイドルがファンクを歌う」をコンセプトに圧倒的歌唱力で魅了する5人組のアイドルグループ・フィロソフィーのダンスの日向ハルが、松嶋菜々子主演ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌にもなったMISIAの「Everything」を歌唱。さらに、兄弟ユニット・もーりーしゅーとが宇多田ヒカルの「First Love」を神ハモりで披露する。

『第61回日本レコード大賞』新人賞を受賞した演歌・歌謡歌手の新浜レオンがMr.Childrenの「Tomorrow never knows」を、令和のシンガー・ソングライター・竹内唯人がドラマ『ビーチボーイズ』の主題歌でもある反町隆史の「Forever」を、NORDの島太星が安室奈美恵の「CAN YOU CELEBRATE?」を歌う。また、EXITがCHAGE and ASKAの「YAH YAH YAH」を、元HKT48・村重杏奈と歌うま芸人の河邑ミク、丸山礼が久保田利伸の「LA・LA・LA LOVE SONG」を、同じく歌うま芸人の斉藤慎二(ジャングルポケット)と金ちゃん(鬼越トマホーク)が修二と彰の「青春アミーゴ」をスペシャルコラボで届ける。

■ヒロミのコメント

「あっという間の収録でした。まさにジェネチェンでした。ベテラン勢が若い子の歌を歌うのは難しかったと思います。頑張って歌ってくれたのも心に響きましたし、若い子たちは若い子たちなりに歌い方を変えたり、自分たちの曲にしていて良かったです。それぞれ良い刺激になったんじゃないかなと思います。ニュージェネチームのリーダーを務めてくれたEXITの2人は、歌も披露してくれましたが、まるで、“とんねるず”のような感じで、お笑いもするし、歌も歌うし、いろいろなことをやっていて良いな、って思いましたね。他には、(叶)美香様は歌も上手で、声もかわいくて、“実はこんな感じの方なんだな”って思いました。良い匂いもしました(笑)。あとは、(早見)優ちゃんにはビックリしました。今どきの曲は歌い方も難しいし、なかなかチャレンジしようとは思わない気がします。そこをチャレンジして、あれだけ歌いこなすって本当にすごいし、感動しました。歌は時代時代でいろいろな歌があり、それぞれ人の思いも込められていると思います。年を取ると“若い子の曲はなぁ…”とかいろいろ思うこともあると思うのですが、この番組を通して、世代関係なく知るきっかけになればいいなと思います。是非、見てください」

