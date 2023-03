テイラー・スウィフト全米ツアー『THE ERAS TOUR』リハーサル写真

米シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトが17日、全米ツアー『THE ERAS TOUR』開幕を記念し、未発表曲「All Of The Girls You Loved Before」「Safe & Sound (Taylor’s Version)」「Eyes Open(Taylor’s Version)」「Eyes Open(Taylor’s Version)」の4曲をリリースした。

テイラーの公式ツアーは、2018年11月20・21日に東京ドームでファイナルを迎えた『reputation Stadium Tour』以来、4年ぶり。コロナ禍で2020年に予定されていた『Lover Fest Tour』をキャンセルした後も、『フォークロア』『エヴァーモア』『フィアレス(テイラーズ・ヴァージョン)』『レッド(テイラーズ・ヴァージョン)』、大ヒット中の最新作『ミッドナイツ』と立て続けにアルバムをリリースしてきた。

今回のツアーは、これまでのキャリアの音楽時代を旅する内容になることが予告されており、その注目度の高さから初日の開催都市、米アリゾナ州グレンデール市は、期間限定で「Swift City」(スウィフト市)と名称変更を宣言するなど桁外れの盛り上がりを見せている。

この日リリースされた「Eyes Open(Taylor’s Version)」と「Safe & Sound(Taylor’s Version)」は、映画『ハンガーゲーム』のサウンドトラックとしてリリースされた曲の再録版。「If This Was A Movie(Taylor’s Version)」はアルバム『スピーク・ナウ』収録曲の新録、「All Of The Girls You Loved Before」はアルバム『ラヴァー』時代の未発表曲となっている。

