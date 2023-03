男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「Special Kiss」が、前作を上回る初週516,199枚(51.6万枚)を売り上げ、3月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Special Kiss / なにわ男子

2位: Paradise / NiziU

3位: yes. I. do / エレファントカシマシ

4位: We’ll rise again / ONE N’ ONLY

5位: STARS / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

6位: おにぎり / 杉本琢弥

7位: 『仮面ライダーギーツ』主題歌「Trust・Last」 / 倖田來未 × 湘南乃風

8位: 桜月 / 櫻坂46

9位: Life goes on/We are young / King & Prince

10位: 太陽とイカロス / BUCK-TICK

