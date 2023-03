LIVE Blu-ray&DVD『なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love』の発売が決定

人気グループ・なにわ男子が昨年7月から11月にかけ、全国9都市全39公演を行ったデビュー後初のアリーナツアーのLIVE Blu-ray&DVD『なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love』が、4月26日に発売されることが決定した。昨年11月2日の横浜アリーナ公演を収録する。

デビュー日を彷彿(ほうふつ)とさせる「プラチナのジェット」から登場、披露したデビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」をはじめ、ジャニーズJr.時代のオリジナル曲、CDデビュー後の楽曲もほぼすべて詰め込んだ、まさにこれぞ“DebutTour”なライブパッケージ。デビューを経て成長を続ける同グループの『Love』がたっぷりと凝縮されたコンサートを楽しむことができる。

初回限定盤には特典映像として、11月3日の横浜アリーナ最終公演ダブルアンコールで披露した「Time View~果てなく続く道~」、さらに「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」ドキュメント(約60分)を収録。デビュー後、初のライブを作り上げていく過程、そして幕開けを迎えるまでのメンバーに完全密着する。

通常盤には、ツアー全都市のMCの模様を「MC Collection」としてダイジェスト収録。各都市・各公演で自由気ままなトークを繰り広げ、ときにはメンバーへのバースデーサプライズを仕掛ける様子など、およそ2時間半(約147分)の大ボリュームで本編のMCを除く、全38公演のMCを網羅する。

■『なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love』 LIVE本編(※全形態共通収録/約138分)

Overture

初心LOVE(うぶらぶ)

NANIWA’n WAY

僕らのI LOVE YOU

Dreamin’ Dreamin’

ダイヤモンドスマイル

君だけを逃がさない

What a funky time!!

NANDE?!

妄想っちゅーDiscooooooo!!

サチアレ

Good Day!!

月火水木君曜日

魔法ヶ丘

ハッピーサプライズ

Brand New Heroine

Timeless Love

ちゅきちゅきハリケーン

関西アイランド(関西ジャニーズJr.)

なにわ Lucky Boy!!

アオハル -With U With Me-

Soda Pop Love

僕空~足跡のない未来~

夢わたし

夜這星

Shall we... ?

2 Faced

The Answer

シンシア

Welcome to アイラブユー

Emerald

なにわの男子やねん!

初心LOVE(うぶらぶ)

